У київських обмінниках курс долара зростає другий тиждень поспіль

В обмінних пунктах київських банків з 17 по 24 липня курс продажу готівкового долара підвищився на 50,38 коп. до 27,9793 UAH/USD, курс купівлі підвищився на 49,27 коп. до 27,6753 UAH/USD, підвищуючись другий тиждень поспіль. Це відбувається на тлі того, що гривня на міжбанку зміцнюється ось вже два дні.

Про це повідомляє BIN.ua, передають Українські Новини.

Середній курс купівлі євро підвищився на 104,54 коп. до 31,7473 UAH/EUR, курс продажу підвищився на 108,58 коп. до 32,3709 UAH/EUR.

Курси готівкової іноземної валюти:

Долар США Євро Російський рубль (10) Купівля Продаж Купівля Продаж Купівля Продаж Середній курс на 24 червня 27,6753 27,9793 31,7473 32,3709 3,4100 3,9500 Порівняно з 17 червня 0,4927 0,5038 1,0454 1,0858 0,0700 0,0400

Використано дані компанії BIN.ua, надані Українським Новинам.

Як повідомляли Українські Новини, гривня на міжбанківському валютному ринку після зниження у вівторок, 21 липня, на 9 коп. в середу, 22 знизилася на 10 коп. до 27,80 UAH/USD.

Також, 24 липня курс продажу готівкового долара в обмінних пунктах київських банків станом на 9:30 знизився порівняно з 23 липня на 9,17 коп. до 28,0050 UAH/USD, курс купівлі знизився на 5,67 коп. до 27,6953 UAH/USD.

Перед вихідними, 24 липня, середній купівлі російського рубля в обмінних пунктах київських банків порівняно з курсом рубля в четвер, 23 липня, не змінився і становить 3,41 гривень за 10 рублів.