НБУ поліпшив прогноз зростання інфляції від 6% до 4,7% в 2020

Прогноз інфляції в Україні у 2020

Прогноз інфляції в Україні у 2020

Прогноз падіння ВВП погіршився з 5% до 6% у 2020, у той час, як Національний банк поліпшив прогноз зростання інфляції з 6% до 4,7% в 2020 році.

Про це йдеться в повідомленні НБУ, передають Українські Новини.

"Інфляція помірно буде рости і далі, і в цьому році повернеться в цільовий діапазон 5% +/- 1 п. п. У другому півріччі 2020 інфляція дещо прискориться (до 4,7% на кінець року) під впливом ряду факторів як зовнішнього, так і внутрішнього походження", - йдеться в ньому.

По-перше, це буде визначатися м'якою монетарною та фіскальною політикою, яка послабить негативні ефекти COVID-19 і підтримає споживчий попит і ділову активність.

По-друге, позначиться на цінах подорожчання енергоносіїв, а також низький урожай фруктів.

Протягом 2021 і 2022 років інфляція продовжить перебувати в межах цільового діапазону (5 та 5,5% відповідно).

Як повідомляли Українські Новини, Світовий банк спрогнозував інфляцію ВВП в Україні у 2020.

Світовий банк також прогнозує падіння ВВП України на 3,5% при інфляції 8,9% у 2020 році, а НБУ прогнозує скорочення економіки.