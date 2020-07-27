Долар продовжує падати після вихідних, а євро - зростає. Курс валют на 27 липня

У понеділок, 27 липня, станом на 9:30 в обмінних пунктах київських банків курс продажу готівкового долара знизився на 3,54 коп. до 27,9439 UAH/USD, курс купівлі знизився на 2,38 коп. до 27,6515 UAH/USD порівняно з курсом валют на 24 липня.

Про це повідомляє BIN.ua.

Середній курс купівлі євро підвищився на 9,51 коп. до 31,8424 UAH/EUR, курс продажу підвищився на 10,70 коп. до 32,4779 UAH/EUR.

Курси готівкової іноземної валюти на понеділок:

Долар США Євро 10 російських рублів Купівля Продаж Купівля Продаж Купівля Продаж Середній 27,6515 27,9439 31,8424 32,4779 3,44 3,98 Максимальний 27,8000 28,1500 32,2000 32,9000 3,82 5,00 Мінімальний 27,4000 27,8300 31,3000 32,2000 2,50 3,82

Як повідомляли Українські Новини, Національний банк підвищив офіційний курс гривні, встановлюваний ним на 27 липня, на 12,20 коп. до 27,7559 UAH/USD.

Раніше НБУ поліпшив прогноз зростання інфляції з 6% до 4,7% в 2020.

Тим часом аналітики ринку радять не поспішати з продажем доларів, так як імовірна подальша поступова девальвація гривні до 28 гривень/долар.