підписатися на розсилку
26.65 27.05
29.4 29.95
˟
27 липня 2020, понеділок, 10:54 14
Фінанси 2020-07-27T12:30:03+03:00
Українські Новини
Долар продовжує падати після вихідних, а євро - зростає. Курс валют на 27 липня

Долар продовжує падати після вихідних, а євро - зростає. Курс валют на 27 липня

Анна Рудык
Курс валют, курс долара, курс гривні
Долар
Долар

У понеділок, 27 липня, станом на 9:30 в обмінних пунктах київських банків курс продажу готівкового долара знизився на 3,54 коп. до 27,9439 UAH/USD, курс купівлі знизився на 2,38 коп. до 27,6515 UAH/USD порівняно з курсом валют на 24 липня.

Про це повідомляє BIN.ua.

Середній курс купівлі євро підвищився на 9,51 коп. до 31,8424 UAH/EUR, курс продажу підвищився на 10,70 коп. до 32,4779 UAH/EUR.

Курси готівкової іноземної валюти на понеділок:

  Долар США Євро 10 російських рублів
  Купівля Продаж Купівля Продаж Купівля Продаж
Середній 27,6515 27,9439 31,8424 32,4779 3,44 3,98
Максимальний 27,8000 28,1500 32,2000 32,9000 3,82 5,00
Мінімальний 27,4000 27,8300 31,3000 32,2000 2,50 3,82

Як повідомляли Українські Новини, Національний банк підвищив офіційний курс гривні, встановлюваний ним на 27 липня, на 12,20 коп. до 27,7559 UAH/USD.

Раніше НБУ поліпшив прогноз зростання інфляції з 6% до 4,7% в 2020.

Тим часом аналітики ринку радять не поспішати з продажем доларів, так як імовірна подальша поступова девальвація гривні до 28 гривень/долар.

Більше новин про: Курс валют курс долара курс гривні

Смертність і захворюваність на коронавірус падають другий день поспіль
На Донбасі почав діяти режим припинення вогню
Новини
На озері Світязь перекинувся катамаран з дітьми: у воді опинилися 8 людей 11:53
Візит Зеленського у США може відбутися до початку президентських виборів, – посол України в США Єльченко 11:49
"ArcelorMittal" і влада намагаються домовитися за спинами жителів Кривого Рогу, - ініціатор кримінальної справи про екоцид Тетяна Лампіка 11:49 Документ
У Києві кількість нових випадків коронавірусу знижується другий день поспіль 11:45
В Держлісагентстві спалах коронавірусу 11:25
більше новин
Одеса
Сергій Гриневецький повідомив, що йому запропонували очолити обласну організацію партії "Довіряй Справам" 11:58
ВАКС не має права розглядати апеляцію на закриття справи проти Писарука і Бахматюка, - правозахисники і юристи 08:29
Мартиненко звинуватив ЦПК у наклепі і допустив звернення до суду 10:45
"ArcelorMittal" і влада намагаються домовитися за спинами жителів Кривого Рогу, - ініціатор кримінальної справи про екоцид Тетяна Лампіка 11:49 Документ
Суддя ВАКС Федорак працювала в системі МВС і є упередженою, - адвокат 10:28
більше новин
Національна гривня зміцнилася. Курс валют на 27 липня 07:15
На Донбасі почав діяти режим припинення вогню 08:11
Експорт зернових в червні впав, а імпорт зріс. Який злак найбільше цікавить іноземних покупців 07:00
Кількість нових випадків COVID-19 на Київщині зросла, померла літня жінка 15:24 Інфографіка
ВАКС не має права розглядати апеляцію на закриття справи проти Писарука і Бахматюка, - правозахисники і юристи 08:29
більше новин
В останню добу перед припиненням вогню на Донбасі бойовики 13 разів влаштовували провокації, поранений військовий
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Архів сайту

ok