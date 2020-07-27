Національна гривня зміцнилася. Курс валют на 27 липня

Після того, як станом на п'ятницю, 24 липня, курс гривні на міжбанківському валютному ринку зміцнився на 5 коп. до 27,84 UAH/USD, Національний банк підвищив офіційний курс гривні, що встановлюється ним на 27 липня, на 12,20 коп. до 27,7559 UAH/USD.

Про це йдеться в повідомленні НБУ, передають Українські Новини.

У попередній торговий день НБУ знизив офіційний курс гривні, що встановлюється ним на 24-26 липня, на 9,81 коп. до 27,8779 UAH/USD.

Офіційні курси гривні до іноземних валют на 27 липня:

Офіційний курс 1 фунт стерлінгів 35,4054 1 долар США 27,7559 1 швейцарський франк 30,0259 10 ієн 2,6117 10 російських рублів 3,8608 1 євро 32,2246

Використані дані компанії BIN.ua, надані Українським Новинам.

Раніше Українські Новини повідомляли, 24 липня курс продажу готівкового долара в обмінних пунктах київських банків станом на 9:30 знизився порівняно з 23 липня на 9,17 коп. до 28,0050 UAH/USD, курс купівлі знизився на 5,67 коп. до 27,6953 UAH/USD.

Перед вихідними, 24 липня, середній курс покупки російського рубля в обмінних пунктах київських банків порівняно з курсом рубля в четвер, 23 липня, не змінився і становить 3,41 гривень за 10 рублів.