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27 липня 2020, понеділок, 07:15 6
Фінанси 2020-07-27T08:00:01+03:00
Українські Новини
Національна гривня зміцнилася. Курс валют на 27 липня

Національна гривня зміцнилася. Курс валют на 27 липня

Ирина Николенко
Курс валют, Курс НБУ, курс долара, курс гривні
Курс валют на 27 липня
Курс валют на 27 липня

Після того, як станом на п'ятницю, 24 липня, курс гривні на міжбанківському валютному ринку зміцнився на 5 коп. до 27,84 UAH/USD, Національний банк підвищив офіційний курс гривні, що встановлюється ним на 27 липня, на 12,20 коп. до 27,7559 UAH/USD.

Про це йдеться в повідомленні НБУ, передають Українські Новини.

У попередній торговий день НБУ знизив офіційний курс гривні, що встановлюється ним на 24-26 липня, на 9,81 коп. до 27,8779 UAH/USD.

Офіційні курси гривні до іноземних валют на 27 липня:

  Офіційний курс
1 фунт стерлінгів 35,4054
1 долар США 27,7559
1 швейцарський франк 30,0259
10 ієн 2,6117
10 російських рублів 3,8608
1 євро 32,2246

Використані дані компанії BIN.ua, надані Українським Новинам.

Раніше Українські Новини повідомляли, 24 липня курс продажу готівкового долара в обмінних пунктах київських банків станом на 9:30 знизився порівняно з 23 липня на 9,17 коп. до 28,0050 UAH/USD, курс купівлі знизився на 5,67 коп. до 27,6953 UAH/USD.

Перед вихідними, 24 липня, середній курс покупки російського рубля в обмінних пунктах київських банків порівняно з курсом рубля в четвер, 23 липня, не змінився і становить 3,41 гривень за 10 рублів.

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