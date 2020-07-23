На Оболоні замінували автомобіль, на місці працювали вибухотехніки

Після того, як у центрі Києва попри посилення заходів безпеки, в середу, 22 липня, загорівся і вибухнув автомобіль, внаслідок чого вогонь перекинувся на сусідній автомобіль, в Оболонському районі біля ТРЦ "Метрополіс" повідомили про замінування автомобіля. Дорога перекрита, жителів просять залишатися вдома. На місці працюють вибухотехніки.

Про це повідомляє ДТП.kiev.ua.

"У Києві на Оболоні замінували автомобіль Audi. На місці поліція і вибухотехніки. Територія біля ТЦ Метрополіс оточена", - йдеться в повідомленні.

Також 17 липня в Києві біля метро ввечері "Шулявська" в урні вибухнув невідомий пристрій. Внаслідок вибуху, який стався біля станції метро "Шулявська" в Києві, постраждали чотири людини. Одного з постраждалих прооперували.

Тим часом, 21 липня вибухотехніки знищили підозрілу коробку біля станції метро "Мінська" в Києві.

Також у Запорізькій області чоловік у нетверезому стані погрожував підірвати магазин.

А в Полтаві чоловік, який підозрюється в незаконному заволодінні автомобілем, почав погрожувати поліціянтам гранатою й взяв у заручники начальника управління карного розшуку Головного управління Національної поліції у Полтавській області полковника поліції Шияна.