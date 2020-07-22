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22 липня 2020, середа, 09:43 11
Силові структури 2020-07-22T11:45:03+03:00
Українські Новини
Поліція посилює заходи безпеки в дев'яти областях України

Поліція посилює заходи безпеки в дев'яти областях України

Елена Новикова
Нацполіція, Безпека, Заходи безпеки, Західна Україна
Поліцейські в 9 регіонах України працюватимуть в посиленому режимі. Фото: Нацполіція
Поліцейські в 9 регіонах України працюватимуть в посиленому режимі. Фото: Нацполіція

Тоді як у Києві посилили заходи безпеки у зв'язку з виявленням вибухових пристроїв на ринку "Мінський" Національна поліція прийняла рішення про посилення заходів щодо забезпечення громадської безпеки і порядку на території дев'яти регіонів України. Про це сказано в повідомленні пресслужби Міністерства внутрішніх справ Украни в Facebook.

Так, повідомляється, що на території Вінницької, Житомирської, Закарпатської, Івано-Франківської, Львівської, Рівненської, Тернопільської, Хмельницької та Чернівецької областей поліція посилює заходи безпеки.

Заходи здійснюються з метою своєчасного реагування на криміногенну ситуацію, з метою не допущення дестабілізації оперативної ситуації, а також для виконання завдань щодо запобігання терористичним проявам.

"Для цього в центральних частинах обласних центрів і в громадських місцях, де може перебувати значна кількість громадян зазначених регіонів, забезпечено несення служби поліцейськими нарядами. До їх складу також увійшли військовослужбовці Національної гвардії України", — сказано в повідомленні.

Правоохоронці патрулюють вулиці населених пунктів, територію автостанцій та залізничних вокзалів. Крім того, на в'їздах і виїздах з обласних центрів виставлено мобільні пости.

Поліцейські здійснюють такі превентивні заходи, як перевірка документів у підозрілих осіб і проведення поверхневого огляду, перевірка з метою виявлення вибухових пристроїв тих транспортних засобів, які за зовнішніми ознаками не використовуються власниками тривалий час.

Як повідомляли Українські Новини, у вівторок, 21 липня, у Луцьку озброєний чоловік захопив автобус з 20 заручниками.

Також 17 липня увечері невідомий пристрій вибухнув в урні для сміття біля станції метро "Шулявська" в Києві, 4 людини зазнали травм.

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