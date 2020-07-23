Викрадач автомобіля погрожує поліцейським гранатою в Полтаві

Підозрюваного у незаконному заволодінні транспортним засобом загрожує поліцейським гранатою в Полтаві.

Про це сказано в повідомленні прес-служби поліції Полтавської області, передають Українські Новини.

"На вул. Остапа Вишні проводиться спецоперація з затримання підозрюваного у незаконному заволодінні транспортним засобом. Намагаючись уникнути відповідальності, чоловік чинить опір і погрожує працівникам поліції гранатою. З ним ведуть переговори", — сказано в ньому.

На місці працюють вибухотехніки, слідчо-оперативна група, співробітники карного розшуку поліції області та Полтавського відділу поліції та інші спеціальні служби.

Охорону місця події здійснює патрульна поліція.

Поліція просить громадян та водіїв бути вкрай обережними і обходити територію проведення спеціальної операції, а також триматися якомога далі від епіцентру подій.

Як повідомляли Українські Новини, 21 липня Запорізькій області правоохоронці затримали озброєного нетверезого хулігана, який погрожував підірвати магазин.

Того самого дня вибухотехніки знищили підозрілу коробку біля станції метро "Мінська" в Києві.