У центрі Києва вибухнув автомобіль, зайнялося сусіднє з ним авто

У центрі Києва попри посилення заходів безпеки, в середу, 22 липня, загорівся і вибухнув автомобіль, внаслідок чого вогонь перекинувся на сусідній автомобіль. Відео опубліковано в соціальній мережі Facebook. Також про це повідомляє пресслужба Державної служби з надзвичайних ситуацій в м. Києві.

"Біля Палацу Україна в Києві тільки вибухнув і згорів автомобіль", - йдеться у підписі до відео.

На кадрах ролика видно, як горить автомобіль у центрі Києва. Пожежа перекинулася на сусідній автомобіль. Внаслідок пожежі згоріли два автомобілі.

За словами пресофіцера Олександра Макушенка, дзвінок про загорання двох авто на вулиці Великій Васильківській, 114 надійшов о 14:49, о 14:59 рятувальники локалізували пожежу, а о 15:01 – ліквідували.

На місці працювало 10 пожежних та 2 одиниці техніки.

Згоріли автомобілі Toyota і BMW. На місці працюють рятувальники ДСНС.

Увага, на відео присутня ненормативна лексика!

Також 17 липня увечері невідомий пристрій вибухнув в урні для сміття біля станції метро "Шулявська" в Києві, 4 людини зазнали травм.

Тим часом, 21 липня вибухотехніки знищили підозрілу коробку біля станції метро "Мінська" в Києві.