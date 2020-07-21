Вибухотехніки знищили підозрілу коробку біля станції метро "Мінська" в Києві. Про це сказано в повідомленні прес-служби поліції Києва, передають Українські Новини.

Поліцейські отримали інформацію про замінування площі перед станцією метро "Мінська" в Оболонському районі столиці.

На вказану адресу терміново направили слідчо-оперативну групу Оболонського управління поліції, наряди патрульної поліції, вибухотехніків та кінологів зі службовими собаками.

На місці події правоохоронці провели ретельну перевірку споруд та транспортних засобів, що розташовані поруч.

Під час перевірки території вибухотехніки біля одного з кіосків виявили підозрілу коробку.

Для безпеки її знешкодили на місці. Залишки вилучено на експертизу.

На місці продовжують працювати правоохоронні органи і перевіряти прилеглу територію.

Як повідомляли Українські Новини, 17 липня увечері невідомий пристрій вибухнув в урні для сміття біля станції метро "Шулявська" у Києві, 1 перехожого було травмовано.

Також у столичному кафе пролунав вибух.