Чоловік, який погрожував правоохоронцям гранатою в Полтаві, взяв в заручники поліціянта

В Полтаві чоловік, який підозрюється в незаконному заволодінні автомобілем, почав погрожувати поліціянтам гранатою й взяв у заручники начальника управління карного розшуку Головного управління Національної поліції у Полтавській області полковника поліції Шияна.

Про це заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко повідомив на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook, передають Українські Новини.

Геращенко зазначив, що 23 липня у Полтаві о 09:05 на вулиці біля будівлі адміністративного суду працівники підрозділів карного розшуку намагалися затримати громадянина, який обґрунтовано підозрюється у незаконному заволодінні транспортними засобами.

Під час затримання підозрюваний дістав гранату РГД-5, яку загрожує підірвати.

Геращаненко зазначив, що чоловік тримав за руку співробітника поліції.

На місці створено оперативний штаб.

"Після переговорів зловмисник обміняв утримуваного працівника карного розшуку на начальника УКР ГУНП в Полтавській області полковника поліції Шияна, з яким він поїхав на наданому згідно з його вимогами автомобілі "Богдан", - додав Геращенко.

Він повідомив, що тривають переговори, мета яких змусити чоловіка здатися поліції, не завдаючи шкоди ні собі, ні оточуючим.

Введена в дію спеціальна поліцейська операція "Грім".

Як повідомляли Українські Новини, у Запорізькій області чоловік у нетверезому стані погрожував підірвати магазин.