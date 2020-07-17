підписатися на розсилку
26.65 27.05
29.4 29.95
˟
  • Новини
  • Події
  • Біля метро в Києві стався вибух. Одного чоловіка поранено
17 липня 2020, пʼятниця, 21:52 13
Події 2020-07-17T23:15:02+03:00
Українські Новини
Біля метро в Києві стався вибух. Одного чоловіка поранено

Біля метро в Києві стався вибух. Одного чоловіка поранено

Кира Молчанова
Метро, вибух, поранення людей, Вибуховий пристрій, Київське метро
Вибух у метро
Вибух у метро "Шулявська" в Києві. Фото: прес-служба Київського метрополітену

У Києві біля метро ввечері "Шулявська" в урні вибухнув невідомий пристрій.

Про це повідомляє прес-служба "Київського метрополітену" і очевидці в соціальних мережах.

"Невідомий пристрій вибухнув в смітнику біля входу на станцію метро "Шулявська" в 20:08", — сказано в повідомленні.

У прес-службі метро зазначають, що є мінімум один постраждалий. У нього травмована нога. Йому надали медичну допомогу.

Крім того, вибух пошкодив вікна станції.

Проте метрополітен працює у звичайному режимі. Станція відкрита для пасажирів. На місці працюють правоохоронці.

Урна, в якій щось вибухнуло. Фото: прес-служба Київського метрополітенуУрна, в якій щось вибухнуло. Фото: прес-служба Київського метрополітену

Очевидці зняли відео на місці події.

Як повідомляли Українські Новини, 6 березня вибух стався у вагоні київського метрополітену на станції "Вокзальна".

Більше новин про: Метро вибух поранення людей Вибуховий пристрій Київське метро

У дворі будинку скандального ексдепутата Розенблат...
Вуличний художник Бенксі розмалював вагон метро в ...
У київському метро на Академмістечку проїзд оплачу...
Двоє українських військових підірвалися на Донбасі...
Рада створила 136 укрупнених районів
У Києві зафіксували рекорд з кількості людей, які вилікувалися від коронавірусу
Новини
У Польщі молдаванин вбив громадянку України 22:55
МАУ хоче ввести збір для покращення інфраструктури аеропортів 22:30
У Миколаївській області буде 4 райони: список 21:57
Вибух у метро
Біля метро в Києві стався вибух. Одного чоловіка поранено 21:52
У Тернопільській області буде 3 райони замість 17 21:42
більше новин
Звернення до Київського міського голови Віталія Кличка: давайте діяти відкрито і чесно! 10:22
Кадрові скандали в Держпраці виникли через спроби створити важіль тиску на бізнес під вибори, - ЗМІ 12:14
Поліція намагається встановити точні збитки від забудови Stolitsa Group Молчанової на землях ДП "Пуща-Водиця" 11:38
Олег Бахматюк. Фото: latifundist.com
Інститут Корецького вважає, що ВАКС не має права розглядати справу Бахматюка 15:14
Чорноморські портовики вийшли на мітинг проти російської експансії, - ЗМІ 08:45
більше новин
Звернення до Київського міського голови Віталія Кличка: давайте діяти відкрито і чесно! 10:22
Всі вже втомилися. Зеленський проти продовження карантину більш ніж на місяць 14:09
Засновниця ТМ "Малятко" вимагає від влади зупинити рейдерство, – ЗМІ 17:22 Відео
Епідеміолог розповів, чи варто їхати у відпустку за кордон цього літа 09:40
Рада призначила головою НБУ Шевченка 11:25
більше новин
Міноборони планує у вересні провести військові навчання у відповідь на навчання Росії
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Архів сайту

ok