Біля метро в Києві стався вибух. Одного чоловіка поранено

У Києві біля метро ввечері "Шулявська" в урні вибухнув невідомий пристрій. Про це повідомляє прес-служба "Київського метрополітену" і очевидці в соціальних мережах. "Невідомий пристрій вибухнув в смітнику біля входу на станцію метро "Шулявська" в 20:08", — сказано в повідомленні. У прес-службі метро зазначають, що є мінімум один постраждалий. У нього травмована нога. Йому надали медичну допомогу. Крім того, вибух пошкодив вікна станції. Проте метрополітен працює у звичайному режимі. Станція відкрита для пасажирів. На місці працюють правоохоронці. Урна, в якій щось вибухнуло. Фото: прес-служба Київського метрополітену Очевидці зняли відео на місці події. Як повідомляли Українські Новини, 6 березня вибух стався у вагоні київського метрополітену на станції "Вокзальна".