Біля метро в Києві стався вибух. Одного чоловіка поранено

Вибух у метро "Шулявська" в Києві. Фото: прес-служба Київського метрополітену

Вибух у метро "Шулявська" в Києві. Фото: прес-служба Київського метрополітену

У Києві біля метро ввечері "Шулявська" в урні вибухнув невідомий пристрій.

Про це повідомляє прес-служба "Київського метрополітену" і очевидці в соціальних мережах.

"Невідомий пристрій вибухнув в смітнику біля входу на станцію метро "Шулявська" в 20:08", — сказано в повідомленні.

У прес-службі метро зазначають, що є мінімум один постраждалий. У нього травмована нога. Йому надали медичну допомогу.

Крім того, вибух пошкодив вікна станції.

Проте метрополітен працює у звичайному режимі. Станція відкрита для пасажирів. На місці працюють правоохоронці.

Урна, в якій щось вибухнуло. Фото: прес-служба Київського метрополітену

Очевидці зняли відео на місці події.

Як повідомляли Українські Новини, 6 березня вибух стався у вагоні київського метрополітену на станції "Вокзальна".