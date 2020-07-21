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  • У Запорізькій області нетверезий чоловік прийшов в магазин з гранатою
21 липня 2020, вівторок, 22:40 6
Події 2020-07-21T23:30:01+03:00
Українські Новини
У Запорізькій області нетверезий чоловік прийшов в магазин з гранатою

У Запорізькій області нетверезий чоловік прийшов в магазин з гранатою

Кира Молчанова
Граната, погрози, зловмисник
Граната. Фото: vycherpno.ck.ua
Граната. Фото: vycherpno.ck.ua

У Запорізькій області правоохоронці затримали озброєного нетверезого хулігана, який погрожував підірвати магазин в той час, як у Луцьку зловмисник захопив у зарчників автобус.

Про це йдеться в повідомленні пресслужби Головного управління Національної поліції в Запорізькій області.

Інцидент стався в другій половині дня 20 червня в місті Василівка Запорізької області. У відділення поліції надійшло повідомлення від місцевого жителя про те, що у нього є граната і він зараз буде перекривати дорожній рух. Пізніше в поліцію повідомили про чоловіка, який зайшов у продуктовий магазин з предметом, що нагадує гранату.

Т. в. о начальника Василівського відділу поліції ГУНП в Запорізькій області Максим Білоусов особисто пішов на контакт з порушником.

За словами силовика, чоловік не очікував таких активних дій, тому вдалося швидко наблизитися до нього і відібрати боєприпас.

Підозрюваним виявився раніше судимий місцевий житель 1968 року народження, який до того ж, згідно з висновком медичного огляду, перебував у стані алкогольного сп'яніння.

Зловмисник в минулому учасник АТО. Попередньо встановлено, що боєприпаси він привіз із зони проведення операції Об'єднаних сил.

Як повідомляли Українські Новини, днем пізніше, 21 липня, вибухотехніки знищили підозрілу коробку біля станції метро "Мінська" в Києві.

17 липня увечері невідомий пристрій вибухнув в урні для сміття біля станції метро "Шулявська" у Києві, 1 перехожий травмований.

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