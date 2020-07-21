У Запорізькій області нетверезий чоловік прийшов в магазин з гранатою

У Запорізькій області правоохоронці затримали озброєного нетверезого хулігана, який погрожував підірвати магазин в той час, як у Луцьку зловмисник захопив у зарчників автобус.

Про це йдеться в повідомленні пресслужби Головного управління Національної поліції в Запорізькій області.

Інцидент стався в другій половині дня 20 червня в місті Василівка Запорізької області. У відділення поліції надійшло повідомлення від місцевого жителя про те, що у нього є граната і він зараз буде перекривати дорожній рух. Пізніше в поліцію повідомили про чоловіка, який зайшов у продуктовий магазин з предметом, що нагадує гранату.

Т. в. о начальника Василівського відділу поліції ГУНП в Запорізькій області Максим Білоусов особисто пішов на контакт з порушником.

За словами силовика, чоловік не очікував таких активних дій, тому вдалося швидко наблизитися до нього і відібрати боєприпас.

Підозрюваним виявився раніше судимий місцевий житель 1968 року народження, який до того ж, згідно з висновком медичного огляду, перебував у стані алкогольного сп'яніння.

Зловмисник в минулому учасник АТО. Попередньо встановлено, що боєприпаси він привіз із зони проведення операції Об'єднаних сил.

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