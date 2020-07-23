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23 липня 2020, четвер, 18:27 8
Фінанси 2020-07-24T00:30:04+03:00
Українські Новини
Гривня на міжбанку трохи зміцнилася після багатоденного падіння

Гривня на міжбанку трохи зміцнилася після багатоденного падіння

Надежда Комендантова
Курс валют, курс долара, курс долара до гривні, курс на міжбанку
Гривня.
Гривня.

В той час, як Національний банк знизив офіційний курс гривні на 9,81 коп. до 27,8779 UAH/USD, курс гривні на міжбанківському валютному ринку після зниження в середу на 10 коп. в четвер зміцнився на 1 коп. до 27,79 UAH/USD.

Про це Українським Новинам повідомили учасники валютного ринку.

За їх словами, торги на міжбанку відкрилися в діапазоні 27,86-27,87 UAH/USD, потім котирування зросли до 27,89-27,91 UAH/USD, після чого встановилися на рівні 27,77-27,81 UAH/USD.

З початку поточного року курс гривні на міжбанку знизився на 17,05% з 23,74 UAH/USD до 27,79 UAH/USD.

Як повідомляли Українські Новини, НБУ зберіг облікову ставку на 6%.

Тим часом, у четвер курс продажу готівкового долара в обмінних пунктах київських банків підвищився порівняно з 22 липня на 9,27 коп. до 28,0916 UAH/USD, курс купівлі – підвищився на 10,26 коп. до 27,7456 UAH/USD.

Водночас аналітики ринку радять не поспішати з продажем доларів, оскільки імовірна подальша поступова девальвація гривні до 28 грн/долар.

Тим часом фінансисти розповіли, як змінюватиметься курс гривні найближчим часом.

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