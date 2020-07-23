Гривня на міжбанку трохи зміцнилася після багатоденного падіння

Про це Українським Новинам повідомили учасники валютного ринку.

За їх словами, торги на міжбанку відкрилися в діапазоні 27,86-27,87 UAH/USD, потім котирування зросли до 27,89-27,91 UAH/USD, після чого встановилися на рівні 27,77-27,81 UAH/USD.

З початку поточного року курс гривні на міжбанку знизився на 17,05% з 23,74 UAH/USD до 27,79 UAH/USD.

Як повідомляли Українські Новини, НБУ зберіг облікову ставку на 6%.

Тим часом, у четвер курс продажу готівкового долара в обмінних пунктах київських банків підвищився порівняно з 22 липня на 9,27 коп. до 28,0916 UAH/USD, курс купівлі – підвищився на 10,26 коп. до 27,7456 UAH/USD.

Водночас аналітики ринку радять не поспішати з продажем доларів, оскільки імовірна подальша поступова девальвація гривні до 28 грн/долар.

Тим часом фінансисти розповіли, як змінюватиметься курс гривні найближчим часом.