Гривня на міжбанку трохи зміцнилася після багатоденного падіння

В той час, як Національний банк знизив офіційний курс гривні на 9,81 коп. до 27,8779 UAH\/USD, курс гривні на міжбанківському валютному ринку після зниження в середу на 10 коп. в четвер зміцнився на 1 коп. до 27,79 UAH\/USD. Про це Українським Новинам повідомили учасники валютного ринку. За їх словами, торги на міжбанку відкрилися в діапазоні 27,86-27,87 UAH\/USD, потім котирування зросли до 27,89-27,91 UAH\/USD, після чого встановилися на рівні 27,77-27,81 UAH\/USD. З початку поточного року курс гривні на міжбанку знизився на 17,05% з 23,74 UAH\/USD до 27,79 UAH\/USD. Як повідомляли Українські Новини, НБУ зберіг облікову ставку на 6%. Тим часом, у четвер курс продажу готівкового долара в обмінних пунктах київських банків підвищився порівняно з 22 липня на 9,27 коп. до 28,0916 UAH\/USD, курс купівлі – підвищився на 10,26 коп. до 27,7456 UAH\/USD. Водночас аналітики ринку радять не поспішати з продажем доларів, оскільки імовірна подальша поступова девальвація гривні до 28 грн\/долар. Тим часом фінансисти розповіли, як змінюватиметься курс гривні найближчим часом.