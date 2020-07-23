Долар і євро продовжують зростання. Курс валют на 23 липня

У четвер курс продажу готівкового долара в обмінних пунктах київських банків станом на 9:30 підвищився порівняно з 22 липня на 9,27 коп. до 28,0916 UAH/USD, курс купівлі підвищився на 10,26 коп. до 27,7456 UAH/USD.

Про це повідомляє BIN.ua.

Середній курс купівлі євро підвищився на 26,54 коп. до 31,7691 UAH/EUR, курс продажу підвищився на 30,21 коп. до 32,4478 UAH/EUR.

Курси готівкової іноземної валюти:

Долар США Євро 10 російських рублів Купівля Продаж Купівля Продаж Купівля Продаж Середній 27,7456 28,0916 31,7691 32,4478 3,41 4,01 Максимальний 27,9500 28,2500 32,1500 32,9000 3,83 5,00 Мінімальний 27,6000 27,9500 31,1000 32,1800 2,32 3,87

Як повідомляли Українські новини, Національний банк знизив офіційний курс гривні, встановлюваний ним на 23 липня, на 11,51 коп. до 27,7798 UAH/USD,

Також на міжбанківському валютному ринку курс гривні після зниження у вівторок на 9 коп. у середу знизився на 10 коп. до 27,80 UAH/USD.

Водночас аналітики ринку радять не поспішати з продажем доларів, оскільки імовірна подальша поступова девальвація гривні до 28 грн/долар.