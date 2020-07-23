підписатися на розсилку
26.65 27.05
29.4 29.95
˟
23 липня 2020, четвер, 10:33 11
Економіка 2020-07-23T11:15:01+03:00
Українські Новини
Долар і євро продовжують зростання. Курс валют на 23 липня

Долар і євро продовжують зростання. Курс валют на 23 липня

Анна Рудык
Курс валют, Курс, курс долара, курс євро, курс гривні, курс в обмінниках, Курс російського рубля
Долар. Фото: pexel
Долар. Фото: pexel

У четвер курс продажу готівкового долара в обмінних пунктах київських банків станом на 9:30 підвищився порівняно з 22 липня на 9,27 коп. до 28,0916 UAH/USD, курс купівлі підвищився на 10,26 коп. до 27,7456 UAH/USD.

Про це повідомляє BIN.ua.

Середній курс купівлі євро підвищився на 26,54 коп. до 31,7691 UAH/EUR, курс продажу підвищився на 30,21 коп. до 32,4478 UAH/EUR.

Курси готівкової іноземної валюти:

  Долар США Євро 10 російських рублів
  Купівля Продаж Купівля Продаж Купівля Продаж
Середній 27,7456 28,0916 31,7691 32,4478 3,41 4,01
Максимальний 27,9500 28,2500 32,1500 32,9000 3,83 5,00
Мінімальний 27,6000 27,9500 31,1000 32,1800 2,32 3,87

Як повідомляли Українські новини, Національний банк знизив офіційний курс гривні, встановлюваний ним на 23 липня, на 11,51 коп. до 27,7798 UAH/USD,

Також на міжбанківському валютному ринку курс гривні після зниження у вівторок на 9 коп. у середу знизився на 10 коп. до 27,80 UAH/USD.

Водночас аналітики ринку радять не поспішати з продажем доларів, оскільки імовірна подальша поступова девальвація гривні до 28 грн/долар.

Більше новин про: Курс валют Курс курс долара курс євро курс гривні курс в обмінниках Курс російського рубля

Фінансисти розповіли, як змінюватиметься курс грив...
Долар стрімко дорожчає. Офіційний курс валют на че...
Валюта дорожчає. НБУ знизив офіційний курс гривні ...
Гривня на міжбанку продовжила падіння. Курс нацвал...
Захворюваність на коронавірус зростає третій день поспіль
Адаптивний карантин в Україні продовжили. Скільки днів до його завершення і що дозволено
Новини
Поліція встановлює обставини загоряння будинку Шабуніна 11:08
Рубль трохи впав у четвер. Курс російської нацвалюти на 23 липня 11:01
У власника затонулого танкера Delfi є остання спроба, щоб підняти судно 10:40
Долар і євро продовжують зростання. Курс валют на 23 липня 10:33
Голова ЦПК Шабунін заявляє про підпал його будинку 10:30
більше новин
Колишній глава ВСЮ вважає незаконними дії правоохоронців щодо суддів Окружного адмінсуду 14:48
Україна повинна розраховувати на власні сили у боротьбі з пандемією коронавірусу, - Маркосян 13:13
Жванія заявив, що передавав через Клімкіна єврочиновникам хабар у 5 млн євро за підтримку Порошенка 12:17
У Києві протестували проти бездіяльності правоохоронців у розслідуванні справи про наркоторгівлю
У Києві протестували проти бездіяльності правоохоронців у розслідуванні справи про наркоторгівлю, - ЗМІ 17:50
Ярославський закликав глав МВС, СБУ і Генпрокурори покарати винних у нападі на міжнародного партнера DCH 15:08
більше новин
ДТП на трасі Київ-Одеса. Фото: Нацполиция України
Водія, який збив на смерть дитину на трасі Київ-Одеса, відправили в СІЗО, - ЗМІ 11:25 Фото
Штурм автобуса. Фото: Антон Геращенко
Терориста Максима Кривоша затримали, заручників випустили з автобуса 21:52
Україна повинна розраховувати на власні сили у боротьбі з пандемією коронавірусу, - Маркосян 13:13
Економічний комітет Верховної Ради звернувся до Зеленського і Шмигаля через незаконний тиск на агрохолдинг Бахматюка, - ЗМІ 13:13
Валентин Бур'янів. Фото: Facebook/Valentyn Buryanov
Суд виправдав плавця з Гідропарку, за яким гналися поліцейські під час жорсткого карантину 15:46
більше новин
МОЗ розробило правила проведення футбольних матчів з присутністю вболівальників під час карантину
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Архів сайту

ok