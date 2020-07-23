НБУ зберіг облікову ставку на 6%

Національний банк зберіг облікову ставку на рівні 6%. Про це сказано в повідомленні НБУ за результатами засідання монетарного комітету, передають Українські Новини.

Наголошується, що інфляція продовжує поступово прискорюватися, хоча і знаходиться нижче цільового діапазону 5% ± 1 п. п.

У червні вона збільшилася до 2,4% і, за оцінками Національного банку, продовжила прискорюватися і в липні.

Головним чинником підвищення інфляції стало подорожчання окремих сирих продуктів харчування через несприятливі погодні умови.

Також погіршилися інфляційні очікування бізнесу і населення.

Інфляцію гальмували слабкий внутрішній попит, сприятлива ситуація на валютному ринку і відносно низькі ціни на енергоресурси.

Як повідомляли Українські Новини, 2 березня Національний банк знизив облікову ставку з 11% до 10%.

З 4 березня 2015 року НБУ підвищив облікову ставку з 19,5% до 30%, хоча згодом допустив її подальший перегляд.

Потім НБУ зберігав облікову ставку на рівні 17,5%.

28 серпня 2015 року НБУ знизив облікову ставку до 27%, а 25 вересня 2015 - до 22%.

З 22 квітня 2016 року Національний банк знизив облікову ставку з 22% до 19%, 27 травня 2016 - з 19% до 18%, 24 червня - з 18% до 16,5%.

29 липня 2016 НБУ знизив облікову ставку з 16,5% до 15,5%, з 16 вересня 2016 - з 15,5% до 15%.

28 жовтня 2016 НБУ знизив облікову ставку з 15% до 14%, а в грудні 2016 і січні 2017 - зберіг на рівні 14%, в квітні 2017 - понизив до 13%, в травні 2017 - понизив до 12,5%, у жовтні - підвищив до 13,5%, у грудні 2017 - до 14,5%, в січні - до 16%, в березні 2018 - до 17%, в липні 2018 - до 17,5%, у вересні 2018 - до 18%, у квітні 2019 – понизив до 17,5%, в липні 2019 – до 17%, у вересні 2019 – до 16,5%, у жовтні 2019 – до 15,5%, в грудні 2019 – до 13,5%, у січні 2020 – до 11%, у березні – до 10%, у квітні – до 8%, у червні – до 6%.