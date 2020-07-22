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22 липня 2020, середа, 17:19 7
Фінанси 2020-07-22T18:00:01+03:00
Українські Новини
Гривня на міжбанку продовжила падіння. Курс нацвалюти в середу

Гривня на міжбанку продовжила падіння. Курс нацвалюти в середу

Надежда Комендантова
Курс валют, курс долара, курс гривні, курс на міжбанку
Курс валют
Курс валют

В той час, як фінансисти розповіли, як змінюватиметься курс гривні найближчим часом, в середу на міжбанківському валютному ринку курс гривні знизився на 10 коп. до 27,80 UAH/USD після зниження у вівторок на 9 коп.

Про це учасники валютного ринку повідомили Українським Новинам.

За їх словами, торги на міжбанку відкрилися в діапазоні 27,73-27,77 UAH/USD, потім котирування зросли до 27,78-27,79 UAH/USD, після чого встановилися на рівні 27,79-27,81 UAH/USD.

З початку поточного року курс гривні на міжбанку знизився на 17,10% з 23,74 UAH/USD до 27,80 UAH/USD.

У 2019 році курс гривні на міжбанку зміцнився на 14,36% з 27,72 UAH/USD до 23,74 UAH/USD.

В 2018 році курс гривні на міжбанку зміцнився на 1,2% з 28,07 UAH/USD до 27,72 UAH/USD

Як повідомляли Українські Новини, у вівторок курс продажу готівкового долара в обмінних пунктах київських банків станом на 9:30 підвищився порівняно з 20 липня на 16,48 коп. до 27,7397 UAH/USD, курс купівлі підвищився на 13,89 коп. до 27,4242 UAH/USD.

Тим часом, в Україні більш ніж наполовину зросла кількість мільйонерів.

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