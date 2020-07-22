Гривня на міжбанку продовжила падіння. Курс нацвалюти в середу

В той час, як фінансисти розповіли, як змінюватиметься курс гривні найближчим часом, в середу на міжбанківському валютному ринку курс гривні знизився на 10 коп. до 27,80 UAH\/USD після зниження у вівторок на 9 коп. Про це учасники валютного ринку повідомили Українським Новинам. За їх словами, торги на міжбанку відкрилися в діапазоні 27,73-27,77 UAH\/USD, потім котирування зросли до 27,78-27,79 UAH\/USD, після чого встановилися на рівні 27,79-27,81 UAH\/USD. З початку поточного року курс гривні на міжбанку знизився на 17,10% з 23,74 UAH\/USD до 27,80 UAH\/USD. У 2019 році курс гривні на міжбанку зміцнився на 14,36% з 27,72 UAH\/USD до 23,74 UAH\/USD. В 2018 році курс гривні на міжбанку зміцнився на 1,2% з 28,07 UAH\/USD до 27,72 UAH\/USD Як повідомляли Українські Новини, у вівторок курс продажу готівкового долара в обмінних пунктах київських банків станом на 9:30 підвищився порівняно з 20 липня на 16,48 коп. до 27,7397 UAH\/USD, курс купівлі підвищився на 13,89 коп. до 27,4242 UAH\/USD. Тим часом, в Україні більш ніж наполовину зросла кількість мільйонерів.