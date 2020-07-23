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23 липня 2020, четвер, 17:26 11
Фінанси 2020-07-23T18:30:01+03:00
Українські Новини
Долар дорожчає. НБУ послабив курс нацвалюти на п'ятницю

Долар дорожчає. НБУ послабив курс нацвалюти на п'ятницю

Надежда Комендантова
Курс валют, Курс НБУ, курс долара, курс євро, курс гривні
Гривні.
Гривні.

Національний банк знизив офіційний курс гривні на 9,81 коп. до 27,8779 UAH/USD , що встановлюється ним на 24-26 липня, в той час, як НБУ поліпшив прогноз зростання інфляції.

Про це йдеться в повідомленні НБУ, передають Українські Новини.

У попередній торговий день НБУ знизив офіційний курс гривні, що встановлюється ним на 23 липня, на 11,51 коп. до 27,7798 UAH/USD.

Офіційні курси гривні до іноземних валют:

  Офіційний курс
1 фунт стерлінгів 35,4035
1 долар США 27,8779
1 швейцарський франк 30,0473
10 єн 2,6026
10 російських рублів 3,9059
1 євро 32,2366

Як повідомляли Українські Новини, НБУ зберіг облікову ставку на 6%.

Тим часом, у четвер курс продажу готівкового долара в обмінних пунктах київських банків підвищився порівняно з 22 липня на 9,27 коп. до 28,0916 UAH/USD, курс купівлі – підвищився на 10,26 коп. до 27,7456 UAH/USD.

Водночас аналітики ринку радять не поспішати з продажем доларів, оскільки імовірна подальша поступова девальвація гривні до 28 грн/долар.

Тим часом фінансисти розповіли, як змінюватиметься курс гривні найближчим часом.

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