Долар дорожчає. НБУ послабив курс нацвалюти на п'ятницю

Національний банк знизив офіційний курс гривні на 9,81 коп. до 27,8779 UAH/USD , що встановлюється ним на 24-26 липня, в той час, як НБУ поліпшив прогноз зростання інфляції.

Про це йдеться в повідомленні НБУ, передають Українські Новини.

У попередній торговий день НБУ знизив офіційний курс гривні, що встановлюється ним на 23 липня, на 11,51 коп. до 27,7798 UAH/USD.

Офіційні курси гривні до іноземних валют:

Офіційний курс 1 фунт стерлінгів 35,4035 1 долар США 27,8779 1 швейцарський франк 30,0473 10 єн 2,6026 10 російських рублів 3,9059 1 євро 32,2366

Як повідомляли Українські Новини, НБУ зберіг облікову ставку на 6%.

Тим часом, у четвер курс продажу готівкового долара в обмінних пунктах київських банків підвищився порівняно з 22 липня на 9,27 коп. до 28,0916 UAH/USD, курс купівлі – підвищився на 10,26 коп. до 27,7456 UAH/USD.

Водночас аналітики ринку радять не поспішати з продажем доларів, оскільки імовірна подальша поступова девальвація гривні до 28 грн/долар.

Тим часом фінансисти розповіли, як змінюватиметься курс гривні найближчим часом.