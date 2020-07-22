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22 липня 2020, середа, 13:51 27
Фінанси 2020-07-22T16:15:03+03:00
Українські Новини
Фінансисти розповіли, як змінюватиметься курс гривні найближчим часом

Фінансисти розповіли, як змінюватиметься курс гривні найближчим часом

Сергей Жолобецкий
Курс, курс гривні, прогноз курсу валют
Долар продовжує дорожчати
Долар продовжує дорожчати

Тоді як валюта помітно подорожчала, фінансисти зазначають, що подальший рух курсу гривні залежатиме від дій оновленого керівництва Національного банку.

Про це вони повідомили Українським Новинам.

"Як бачимо, курс долара пішов у нове зростання після призначення главою НБУ Кирила Шевченка. Думаю, що в найближчі місяці дуже багато чого залежатиме від інформаційного фону. Якщо стане зрозуміло, що НБУ має намір штучно послабити курс замість того, щоб спробувати повернути ринок у рівноважний стан шляхом поступового нівелювання негативного новинного фону, то девальваційні настрої тільки посиляться, а процес девальвації стане самопідтримуваним", — повідомила Аналітик Concorde Capital Євгенія Ахтирко.

В цілому, її прогноз курсу гривні до кінця року поки що залишається колишнім — 27 UAH/USD — середній курс у 2020, і 28,5 UAH/USD на кінець року.

Сергій Ніколайчук, голова департаменту макроекономічних досліджень групи ICU, зазначив, що у своєму прогнозі в компанії закладали плавне ослаблення курсу з осені до рівня 28-29 UAH/USD, але це було до подій зміни голови НБУ і заяв Президента про оптимальний курс для бюджету 30 UAH/USD.

"Не дивно, що до наших прогнозних рівнів курс наближається після цього набагато швидше. Зупиниться гривня в цьому діапазоні,чи девальвація буде більш глибокою, залежить вже від дій оновленого керівництва НБУ і того, наскільки зміняться політики центробанку", — зазначив аналітик.

З його слів, вихід нерезидентів із ОВДП — це радше чинник, а канал впливу на валютний ринок очікувань щодо перспектив української економіки і дій влади.

"Нерезиденти, також як і резиденти, можуть створювати додатковий попит або пропозиція в залежності від переважаючих очікувань. Минулого тижня їх портфель гривневих ОВДП знизився на 2,2 млрд гривень, до цього, з піку в лютому, портфель скорочувався на 6-8 млрд гривень на місяць. Відповідна купівля валюти не була критичною для нашого валютного ринку, але досить вагомою", — підсумував Ніколайчук.

Як повідомляли Українські Новини, курс гривні знижується 7 днів поспіль і досяг рівня 27,70 UAH/USD на 21 липня.

Шевченко зазначає, що НБУ повинен обмежити використання банками довгострокових цінних паперів замість кредитування підприємств.

Аналітики радять не поспішати з продажем доларів, оскільки очікують подальшої поступової девальвації гривні після зміни глави Нацбанку до 28 грн/долар.

Тим часом НБУ назвав пріоритети в роботі: відновлення кредитування і зниження поганих кредитів.

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