Кривош заявив, що був готовий померти в день злочину

У той час, як у Полтаві злочинець відпустив заручника, підозрюваний у захопленні заручників у Луцьку Максим Кривош готовий був померти в день злочину.

Про це він сказав у суді, передають Українські Новини.

"Я був готовий померти (21 липня) ", - сказав він.

При цьому на запитання, чому він залишився живий, він не відповів.

Кривош повідомив, що максимально намагався уникнути жертв.

Як повідомляли Українські Новини, Кривош заперечує наявність у нього спільників.

21 липня у Луцьку озброєний чоловік захопив автобус із заручниками. При собі він мав вибухівку і зброю. Правоохоронці ввели в області оперативний план "Заручник".

Максим Кривош, який захопив заручників, висунув вимоги ряду осіб, включаючи колишнього Президента Петра Порошенка, міністра внутрішніх справ Арсена Авакова, а також українських олігархів.

Раніше терорист повідомив, що в автобусі серед пасажирів є поранений, вагітна жінка і дитина.

Також він спершу звільнив трьох заручників і вимагав виконання своїх вимог і обурений тим, що вони поки не виконані.