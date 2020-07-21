Захоплення людей в автобусі в Луцьку СБУ розслідуватиме як тероризм

Захоплення пасажирського автобуса в Луцьку (Волинська область) Служба безпеки України почала розслідувати як тероризм.

Про це йдеться в повідомленні пресслужби СБУ, передають Українські Новини.

"За фактом захоплення у Луцьку 44-річним громадянином України рейсового автобуса "Краснилівка - Берестечко" слідчими Служби безпеки України розпочато кримінальне провадження за ч. 1 ст. 258 (терористичний акт)", - сказано в ньому.

Глава Служби безпеки України Іван Баканов повідомив, що наразі співробітники антитерористичного центру при СБУ працюють на місці події і роблять все можливе, щоб зловмисник звільнив заручників якомога швидше.

Він підкреслив, що ситуація вимагає злагоджених дій всіх правоохоронних структур.

Баканов повідомив, що на всі питання суспільства правоохоронці зможуть відповісти після того, як всі заручники будуть у безпеці.

Як повідомляли Українські Новини, заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко заявляє, що підозрюваний, який взяв в заручники близько 20 пасажирів автобуса в Луцьку Волинкою області, назвався Максимом Поганим.

Тим часом президент Володимир Зеленський заявляє, що взяв під особистий контроль ситуацію з захопленням заручників в Луцьку.

Переговори з терористом у Луцьку проводять через соцмережі: періодично лунають вибухи і постріли.

Міністр внутрішніх справ України міністр Арсен Аваков не підтвердив, що чоловік, який утримує в автобусі в Луцьку близько 20 осіб, у минулому мав проблеми з психічним здоров'ям і попередив журналістів, що терорист тримає в руках смартфон і все читає.