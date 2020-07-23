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23 липня 2020, четвер, 16:11 12
Силові структури 2020-07-23T16:45:02+03:00
Українські Новини
Злочинець, що захопив поліцейського в заручники, відпустив його і зник у лісі

Злочинець, що захопив поліцейського в заручники, відпустив його і зник у лісі

Ольга Фандорина
Заручники, Терористи, Захоплення заручників
Роман Скрипник. Фото: facebook.com/anton.gerashchenko.7
Роман Скрипник. Фото: facebook.com/anton.gerashchenko.7

У той час, як суд обирає запобіжний захід луцькому терористу, Роман Скрипник, який погрожував правоохоронцям гранатою, відпустив заручника - начальника управління карного розшуку Головного управління Національної поліції у Полтавській області полковника поліції Віталія Шияна, і зник у лісі.

Про це йдеться в повідомленні пресслужби Національної поліції, передають Українські Новини.

"Зловмисник посеред дороги залишив авто і зник у лісосмузі... Заручник звільнений. Він неушкоджений", - сказано в ньому.

На цю мить триває спецоперація по затриманню Скрипника.

Як повідомляли Українські Новини, 21 липня у Луцьку озброєний чоловік захопив автобус із заручниками. Крім того, при собі він мав вибухівку і зброю. Правоохоронці ввели в області оперативний план "Заручник".

Максим Кривош, який захопив заручників у Луцьку, висунув вимоги ряду осіб, серед яких колишній Президент Петро Порошенко, міністр внутрішніх справ Арсен Аваков, а також українські олігархи.

Раніше підозрюваний у тероризмі повідомив, що в автобусі серед пасажирів є поранений, вагітна жінка і дитина.

Крім того, Служба безпеки буде розслідувати захоплення людей в автобусі в Луцьку як тероризм.

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