Суд почав розгляд запобіжного заходу підозрюваному в захопленні заручників у Луцьку Кривошу

У той час, як у Харкові затримали можливого спільника терориста, суд почав розгляд запобіжного заходу підозрюваному у захопленні заручників у Луцьку Максиму Кривошу, якого поліціянти затримали 21 липня.

Засідання суду почалося близько 15:00, передають Українські Новини.

Адвокат у Кривоша безкоштовний.

При цьому суд дозволив випустити Кривоша зі скляного боксу для затриманих і сісти біля свого захисника.

Як повідомляли Українські Новини, 21 липня у Луцьку озброєний чоловік захопив автобус із заручниками. Крім того, при собі він мав вибухівку і зброю. Правоохоронці ввели в області оперативний план "Заручник".

Максим Кривош, який захопив заручників у Луцьку, висунув вимоги ряду осіб, серед яких колишній Президент Петро Порошенко, міністр внутрішніх справ Арсен Аваков, а також українські олігархи.

Раніше підозрюваний в тероризмі повідомив, що в автобусі серед пасажирів є поранений, вагітна жінка і дитина.

Крім того, Служба безпеки буде розслідувати захоплення людей в автобусі в Луцьку як тероризм.

Максим Кривош заперечує наявність у нього спільників, а також повідомляє, що він не шкодує про скоєне.