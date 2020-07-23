Підозрюваний у захопленні заручників у Луцьку Кривош заперечує наявність у нього спільників

Правоохоронці затримали 21 липня підозрюваного в захопленні заручників у Луцьку Максима Кривоша, який заперечує, що в нього були спільники, і не шкодує про свій вчинок.

Про це він сказав в ході судового засідання, передають Українські Новини.

"У мене немає спільників. Це все вигадки спецслужб", – сказав він.

Кривош заявив, що він не шкодує про скоєне.

"Я ні про що не шкодую", – зазначив підозрюваний.

Також Кривош додав, що час покаже, чи правильно він вчинив.

Як повідомляли Українські Новини, 21 липня у Луцьку озброєний чоловік захопив автобус із заручниками. При собі він мав вибухівку і зброю. Правоохоронці ввели в області оперативний план "Заручник".

Максим Кривош, який захопив заручників, висунув вимоги ряду осіб, включаючи колишнього Президента Петра Порошенка, міністра внутрішніх справ Арсена Авакова, а також українських олігархів.

Раніше терорист повідомив, що в автобусі серед пасажирів є поранений, вагітна жінка і дитина.

Також він спершу звільнив трьох заручників і вимагав виконання своїх вимог і обурений тим, що вони поки не виконані.

Крім того, СБУ розслідуватиме захоплення людей в автобусі в Луцьку як тероризм.