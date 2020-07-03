Рубль в кінці робочого тижня подорожчав. Курс російської нацвалюти на 3 липня

У п'ятницю, 3 липня, в обмінних пунктах київських банків середній курс купівлі готівкового рубля підвищився на 1 копійку і становить 3,33 гривень за 10 рублів порівняно з курсом рубля в четвер, 2 липня.

Про це повідомляє BIN.ua.

Середній курс продажу в четвер підвищився порівняно з 2 липня на 3 копійки і становить 3,93 гривень за 10 рублів.

Курс рубля в обмінниках Києва станом на 3 липня:

10 російських рублів Купівля Продаж Середній 3,33 3,93 Максимальний 3,78 5,00 Мінімальний 2,30 3,77

Як повідомляли Українські Новини, у п'ятницю курс продажу готівкового долара в обмінних пунктах київських банків станом на 9:30 підвищився порівняно з 2 липня на 24,45 коп. до 27,3468 UAH/USD, курс купівлі підвищився на 17,66 коп. до 26,9400 UAH/USD.

Національний банк знизив офіційний курс гривні, встановлюваний ним на 3-5 липня, на 41,01 коп. до 27,1801 UAH/USD.

Тим часом, відставку Смолія Рада розгляне в п'ятницю на позачерговому засіданні.

Крім того, фінансовий комітет Ради рекомендує парламенту звільнити Смолія.

Також у соціальних мережах обговорюють причини та наслідки звільнення глави Національного банку України, а посли G7 відреагували на заяву Смолія про відставку, заявивши, що "підрив" НБУ був би великим кроком назад і поставив би під загрозу підтримку реформ в Україні