Долар перед вихідними злетів на 24 копійки, а євро - на 30. Курс валют на 3 липня

У п'ятницю, 3 липня, в обмінних пунктах київських банків середній курс продажу готівкового долара значно зріс відносно попереднього дня – на 24,45 коп. до 27,3468 UAH/USD. Тим часом курс купівлі підвищився на 17,66 коп. до 26,9400 UAH/USD.

Про це повідомляє BIN.ua.

Середній курс купівлі євро підвищився на 22,18 коп. до 30,0697 UAH/EUR, курс продажу підвищився на 29,23 коп. до 30,7361 UAH/EUR.

Курси готівкової іноземної валюти:

Долар США Євро 10 російських рублів Купівля Продаж Купівля Продаж Купівля Продаж Середній 26,9400 27,3468 30,0697 30,7361 3,29 3,94 Максимальний 27,1500 27,6500 30,3000 31,2000 3,78 5,00 Мінімальний 26,7000 27,2000 29,6000 30,4000 2,30 3,77

Як повідомляли Українські Новини, Національний банк знизив офіційний курс гривні на 41,01 коп. до 27,1801 UAH/USD, що встановлюється ним на кінець тижня – 3-5 липня.

Тим часом, за заявою Давида Арахамії, Верховна Рада має провести 3 липня позачергове пленарне засідання для розгляду відставки голови Національного банку Якова Смолія.

Також звільнити голову Національного банку Якова Смолія рекомендує комітет Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики.

Крім того, відставка Якова Смолія активно обговорюється в соцмережах – користувачі пишуть про можливі причини та наслідки. Викликала реакцію відставка голови НБУ і у послів "великої сімки".