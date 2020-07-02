Відставку Смолія Рада розгляне в п'ятницю на позачерговому засіданні, — Арахамія

Голова фракції "Слуга народу" у Верховній Раді Давид Арахамія заявляє, що Верховна Рада має намір провести 3 липня позачергове пленарне засідання для розгляду відставки голови Національного банку Якова Смолія.

Про це він сказав журналістам, передають Українські Новини.

"Після цього (чергового засідання) ми оголошуємо позачергове засідання, розглядаємо кадрові питання і далі йдемо... о 14:00", — сказав він.

З слів Арахамії, парламентарі можуть розглянути заяву голови Антимонопольного комітету Юрія Терентьєва про відставку.

Як повідомляли Українські Новини, фінансовий комітет Ради рекомендує парламенту звільнити Смолія.

Тим часом у соціальних мережах обговорюють причини та наслідки звільнення глави Національного банку України, а посли G7 відреагували на заяву Смолія про відставку, заявивши, що "підрив" НБУ був б великим кроком назад і поставив би під загрозу підтримку реформ в Україні.