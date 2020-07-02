підписатися на розсилку
26.65 27.05
29.4 29.95
˟
02 липня 2020, четвер, 18:58 7
Верховна Рада і партії 2020-07-02T20:15:02+03:00
Українські Новини
Відставку Смолія Рада розгляне в п'ятницю на позачерговому засіданні, — Арахамія

Відставку Смолія Рада розгляне в п'ятницю на позачерговому засіданні, — Арахамія

Надежда Комендантова
Верховная Рада, Слуга народу, Яків Смолій, Давид Арахамія, позачергове засідання, відставка Смолія, фракція
Верховна Рада в масках.
Верховна Рада в масках.

Голова фракції "Слуга народу" у Верховній Раді Давид Арахамія заявляє, що Верховна Рада має намір провести 3 липня позачергове пленарне засідання для розгляду відставки голови Національного банку Якова Смолія.

Про це він сказав журналістам, передають Українські Новини.

"Після цього (чергового засідання) ми оголошуємо позачергове засідання, розглядаємо кадрові питання і далі йдемо... о 14:00", — сказав він.

З слів Арахамії, парламентарі можуть розглянути заяву голови Антимонопольного комітету Юрія Терентьєва про відставку.

Як повідомляли Українські Новини, фінансовий комітет Ради рекомендує парламенту звільнити Смолія.

Тим часом у соціальних мережах обговорюють причини та наслідки звільнення глави Національного банку України, а посли G7 відреагували на заяву Смолія про відставку, заявивши, що "підрив" НБУ був б великим кроком назад і поставив би під загрозу підтримку реформ в Україні.

Більше новин про: Верховная Рада Слуга народу Яків Смолій Давид Арахамія позачергове засідання відставка Смолія фракція "Слуга народу"

Комітет з питань економічної політики рекомендує Р...
"Слуга народу" збирає позачергове засідання Ради д...
У Зеленського заявили, що воду в Крим дадуть тільк...
Офіційний курс гривні різко упав після відставки С...
Зеленський пропонує Раді звільнити Смолія
Одеська область готова до пом'якшення карантину. Список областей, які не відповідають критеріям ослаблення
Новини
Єрмак і Трофімов заперечують конфлікт між ними 20:00
Смолій подав у відставку, щоб розхитати ситуацію у фінансовій сфері, — Уманський 19:53
Витрати на Житомирському бронетанковому заводі.
СБУ виявила мільйонні розтрати на Житомирському бронетанковому заводі 19:30
Відставку Смолія Рада розгляне в п'ятницю на позачерговому засіданні, — Арахамія 18:58
Воду на київських пляжах взяли на пробу. Де безпечно купатися 18:52
більше новин
Робітники харківського "Електроважмашу" знову звертаються до Зеленського за допомогою 08:54
Модернізація електромереж — питання національної безпеки і промислового розвитку країни, — Деніел Вітт 16:53
В Києві 150 працівників особового складу шукали зниклого 9-річного хлопчика. Дитина наразі в безпеці, - Андрій Крищенко 12:28
ДФС веде активну боротьбу з нелегальными АЗС та незаконним обігом підакцизних товарів - Солодченко 12:31
Закривати треба корупціонерів, а не медіа!, – журналісти найрейтинговішого шоу на UA:Перший заявили про утиски влади 13:15
більше новин
Київ посилив карантин: кафе і розважальні заклади працюватимуть до 22:00 12:24
У Чорному морі зацвіли водорості Фото: Держпродспоживчслужба
Чорне море позеленіло. Біля берегів Одеси через спеку "зацвіли" водорості 15:14
Долар на міжбанку почав стрімко дорожчати 10:56
Київ посилив карантин, а Чернівці пом'якшили. Які і де діють обмеження та послаблення 08:31
Ціни на ранній херсонський кавун різко впали 12:46
більше новин
Після низки скандалів у "Слуги народу" обвалився рейтинг, а у "Опозиційної платформи - За життя" - зріс
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Архів сайту

ok