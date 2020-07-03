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03 липня 2020, пʼятниця, 05:25 10
Економіка 2020-07-03T07:45:01+03:00
Українські Новини
Нацбанк знизив гривню на 41,01 коп. Курс валют у п'ятницю

Нацбанк знизив гривню на 41,01 коп. Курс валют у п'ятницю

Валерия Драгомирова
Курс, Курс НБУ, курс гривні, Офіційний курс, курс гривні до долара
Долар
Долар

Після того, як глава НБУ Яків Смолій подав у відставку через політичний тиск, Національний банк знизив офіційний курс гривні, що встановлюється ним на 3-5 липня, на 41,01 коп. до 27,1801 UAH/USD.

Про це сказано в повідомленні НБУ, передають Українські Новини.

У попередній торговий день НБУ знизив офіційний курс гривні, що встановлюється ним на 2 липня, на 10,24 коп. до 26,7700 UAH/USD.

Офіційні курси гривні до іноземних валют:

  Офіційний курс
1 фунт стерлінгів 34,0050
1 долар США 27,1801
1 швейцарський франк 28,7971
10 єн 2,5286
10 російських рублів 3,8592
1 євро 30,6592

Як повідомляли Українські Новини, відставку Смолія Рада розгляне в п'ятницю на позачерговому засіданні.

Крім того, фінансовий комітет Ради рекомендує парламенту звільнити Смолія.

Тим часом у соціальних мережах обговорюють причини та наслідки звільнення глави Національного банку України, а посли G7 відреагували на заяву Смолія про відставку, заявивши, що "підрив" НБУ був б великим кроком назад і поставив би під загрозу підтримку реформ в Україні.

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