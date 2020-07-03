Нацбанк знизив гривню на 41,01 коп. Курс валют у п'ятницю

Після того, як глава НБУ Яків Смолій подав у відставку через політичний тиск, Національний банк знизив офіційний курс гривні, що встановлюється ним на 3-5 липня, на 41,01 коп. до 27,1801 UAH/USD.

Про це сказано в повідомленні НБУ, передають Українські Новини.

У попередній торговий день НБУ знизив офіційний курс гривні, що встановлюється ним на 2 липня, на 10,24 коп. до 26,7700 UAH/USD.

Офіційні курси гривні до іноземних валют:

Офіційний курс 1 фунт стерлінгів 34,0050 1 долар США 27,1801 1 швейцарський франк 28,7971 10 єн 2,5286 10 російських рублів 3,8592 1 євро 30,6592

Як повідомляли Українські Новини, відставку Смолія Рада розгляне в п'ятницю на позачерговому засіданні.

Крім того, фінансовий комітет Ради рекомендує парламенту звільнити Смолія.

Тим часом у соціальних мережах обговорюють причини та наслідки звільнення глави Національного банку України, а посли G7 відреагували на заяву Смолія про відставку, заявивши, що "підрив" НБУ був б великим кроком назад і поставив би під загрозу підтримку реформ в Україні.