Відставка Смолія. У соцмережах обговорюють причини та наслідки звільнення глави НБУ

У той час, як Зеленський запропонував звільнити Смолія, у соціальних мережах активно обговорюється відставка голови Національного банку України, який подав заяву про звільнення за власним бажанням. Зокрема, користувачі соцмереж стверджують, що Національний банк "працює не для України", а сам Смолій спокійно влаштовував на роботу агентів Кремля.

Такої думки дотримується народний депутат від "Слуги Народу" Олександр Дубинський.

Нардеп вважає, у НБУ є дуже тісні зв'язки з Росією.

"Сама Гонтарєва, якщо хто забув, була і залишається бізнес-партнером Соловйова. А її наступник на посаді голови НБУ, зашкварений дідусь Смолій, якого чомусь так боїться звільняти керівництво країни - легко працевлаштовує в Нацбанк агентів Кремля. І це не жарт", – заявив Дубинський.

Скріншот: facebook/Олександр Дубинський

У той же час більшість користувачів дотримуються думки, що відставка голови НБУ відбулася під тиском Зеленського.

Коментар на facebook/Dmytro Hrechko

"Ціни на активи України впадуть, в тому числі і в гривні. Найгірше у відставку глави НБУ те, що це рішення він прийняв під політичним тиском з самого верху. Це червона лінія для всіх інвесторів - G7, МВФ, Світового банку. Це повна некомпетентність і обман тих, хто виділив нам $5 млрд за останній місяць, включаючи сьогоднішній випуск євробондів. Якщо відставка Смолія буде прийнята, а в НБУ призначать лояльне керівництво, то в добавок до економічної, ми скоро опинимося на порозі ще і фінансової кризи"

Коментар на facebook/ Олена Маркосян

"Це не піар-хід. За цим рішенням відмінне знання того, що відбувається у фінансовій системі світу, а не тільки України. Якщо зараз бізнес і політики з мізками реально прорахують перспективу, вони почнуть валити з цієї влади і з цієї країни. Ось з таких посад і почнуть валити...Простіше кажучи, відставка Смолія - це можливість залишитися вдома не жебраком. А буза Порошенко - це боротьба за те, щоб залишитися вдома не у в'язниці. Як великий світ і як швидко він стискається в схрон для тих, хто так і не зрозумів, навіщо їм батьківщина і що це таке".

Скріншот: facebook/ Sergii Kostezh

Коментар на facebook/ Віктор Козинський

Коментар на facebook/ Олексій Полєнов

Як повідомляли Українські Новини, посли G7 відреагували на заяву Смолія про відставку, заявивши, що "підрив" НБУ було б великим кроком назад і поставив би під загрозу підтримку реформ в Україні.