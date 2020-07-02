Фінансовий комітет рекомендує Раді звільнити Смолія

Звільнити голову Національного банку Якова Смолія, який вирішив піти з посади через політичного тиску, рекомендує Раді комітет Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики.

Про це депутат парламенту від фракції "Голос", перший заступник голови фінансового комітету Ярослав Залізняк написав на своїй сторінці в соцмережі Facebook, передають Українські Новини.

"Комітет з питань фінансів підтримав постанову про звільнення пана Смолія з посади голови НБУ. 16 "за", - написав він.

Він також зазначив, що депутати "Голосу" не голосували за це рішення, оскільки не почули, хто саме чинив системний політичний тиск, а самого Смолія на засіданні комітету не було.

Як повідомляли Українські Новини, посли G7 відреагували на заяву Смолія про відставку, заявивши, що "підрив" НБУ було б великим кроком назад і поставив би під загрозу підтримку реформ в Україні.

Крім того, гривня вапала в ціні після заяви про звільнення Смолія.

Тим часом у соціальних мережах обговорюють причини та наслідки звільнення глави Національного банку України.