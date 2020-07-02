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02 липня 2020, четвер, 16:45 5
Верховна Рада і партії 2020-07-02T17:15:01+03:00
Українські Новини
Фінансовий комітет рекомендує Раді звільнити Смолія

Фінансовий комітет рекомендує Раді звільнити Смолія

Валерия Драгомирова
НБУ, Верховна Рада, фінансовий комітет, відставка Смолія
Яків Смолій
Яків Смолій

Звільнити голову Національного банку Якова Смолія, який вирішив піти з посади через політичного тиску, рекомендує Раді комітет Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики. 

Про це депутат парламенту від фракції "Голос", перший заступник голови фінансового комітету Ярослав Залізняк написав на своїй сторінці в соцмережі Facebook, передають Українські Новини.

"Комітет з питань фінансів підтримав постанову про звільнення пана Смолія з посади голови НБУ. 16 "за", - написав він.

Він також зазначив, що депутати "Голосу" не голосували за це рішення, оскільки не почули, хто саме чинив системний політичний тиск, а самого Смолія на засіданні комітету не було.

Як повідомляли Українські Новини, посли G7 відреагували на заяву Смолія про відставку, заявивши, що "підрив" НБУ було б великим кроком назад і поставив би під загрозу підтримку реформ в Україні.

Крім того, гривня вапала в ціні після заяви про звільнення Смолія.

Тим часом у соціальних мережах обговорюють причини та наслідки звільнення глави Національного банку України.

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