Підрив НБУ був би великим кроком назад: посли G7 відреагували на заяву Смолія про відставку

У той час, як "Велика сімка" відмовилася підтримувати Ситника, її посли (G7) відреагували на заяву глави НБУ Якова Смолія про звільнення з займаної посади. Про це йдеться в Twitter-мікроблозі "Посли G7 за реформи в Україні".

Так, посли G7 зазначили, що "підрив" НБУ було б великим кроком назад і поставив би під загрозу підтримку реформ в Україні.

"Підрив цього надважливого інституту (НБУ) було б великим кроком назад і поставив би під загрозу надійність реформ України і їх підтримку", - йдеться в повідомленні.

Також наголошується, що в G7 вважають фундаментальним досягненням для України "незалежність" НБУ. На їх думку, це дозволило зменшити корупцію, врятувало збанкрутілий банківський сектор і сприяло його зростанню.

Як повідомляли Українські Новини, голова Національного банку України Яків Смолій подав заяву про звільнення за власним бажанням.

А в кінці травня 2020 року голова Національного банку Яків Смолій заявляв, що розраховує зберегти дану посаду до закінчення терміну своєї каденції в 2025 році.