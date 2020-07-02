Рубль дещо подорожчав в четвер. Курс російської нацвалюти на 2 липня

У четвер, 2 липня, в обмінних пунктах київських банків середній курс готівкового рубля підвищився стосовно показника 1 липня на 2 копійки до 3,32 грн за 10 рублів. Про це повідомляє BIN.ua.

Середній курс продажу в четвер знизився у порівнянні з 1 липня на 1 копійку і становить 3,90 грн за 10 рублів.

10 російських рублів Купівля Продаж Средній 3,32 3,90 Максимальний 3,73 5,00 Мінімальний 2,30 3,75

Як повідомляли Українські Новини, Національний банк України знизив встановлений ним на 2 липня офіційний курс гривні на 10,24 коп. до 26,7700 UAH/USD.

Крім того, міжбанківський валютний ринок відкрився стрімким зростанням котирувань до 27,18-27,20 UAH/USD. Попит продовжує переважати над пропозицією.

Тим часом фахівці ГК Forex Club дали прогноз курсу валют в Україні до осені: Нацбанк зможе втримувати коливання курсу в липні на поточному рівні – 26,5-27 UAH/USD; крім того, ринок у липні чекає "млявий рух" через обмежений попит на валюту з боку населення, а також низьку активність експортерів та імпортерів.