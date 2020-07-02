підписатися на розсилку
26.65 27.05
29.4 29.95
˟
  • Новини
  • Економіка
  • Рубль дещо подорожчав в четвер. Курс російської нацвалюти на 2 липня
02 липня 2020, четвер, 11:24 5
Економіка 2020-07-02T12:00:02+03:00
Українські Новини
Рубль дещо подорожчав в четвер. Курс російської нацвалюти на 2 липня

Рубль дещо подорожчав в четвер. Курс російської нацвалюти на 2 липня

Анна Рудык
курс рубля, курс рубля в Україні, курс рубля в Києві, Курс рубля до гривні
Рубль. Фото: pixabay
Рубль. Фото: pixabay

У четвер, 2 липня, в обмінних пунктах київських банків середній курс готівкового рубля підвищився стосовно показника 1 липня на 2 копійки до 3,32 грн за 10 рублів. Про це повідомляє BIN.ua.

Середній курс продажу в четвер знизився у порівнянні з 1 липня на 1 копійку і становить 3,90 грн за 10 рублів.

  10 російських рублів
  Купівля Продаж
Средній 3,32 3,90
Максимальний 3,73 5,00
Мінімальний 2,30 3,75

Як повідомляли Українські Новини, Національний банк України знизив встановлений ним на 2 липня офіційний курс гривні на 10,24 коп. до 26,7700 UAH/USD.

Крім того, міжбанківський валютний ринок відкрився стрімким зростанням котирувань до 27,18-27,20 UAH/USD. Попит продовжує переважати над пропозицією.

Тим часом фахівці ГК Forex Club дали прогноз курсу валют в Україні до осені: Нацбанк зможе втримувати коливання курсу в липні на поточному рівні – 26,5-27 UAH/USD; крім того, ринок у липні чекає "млявий рух" через обмежений попит на валюту з боку населення, а також низьку активність експортерів та імпортерів.

Більше новин про: курс рубля курс рубля в Україні курс рубля в Києві Курс рубля до гривні

Долар підскочив в ціні. Офіційний курс НБУ на четв...
Рубль посеред тижня знову впав у ціні. Курс російс...
Рубль перед вихідними трохи знизився. Курс російсь...
Курс російської нацвалюти на 25 червня: рубль завм...
Долар на міжбанку почав стрімко дорожчати
У Києві знову збільшилася кількість нових випадків коронавірусу
Новини
Держава втратить понад 9 млрд гривень на різкому підвищенні акцизів, - дослідження 12:03
Одеська область готова до пом'якшення карантину. Список областей, які не відповідають критеріям ослаблення 11:50
На Прикарпатті зійшов зсув і заблокував 9 населених пунктів 11:45
Справа за фактом вбивства Шеремета готова для передачі в суд, – Нацполіція 11:41
У результаті вибуху на нафтобазі в Полтавській області загинув працівник підприємства 11:28
більше новин
В мережі неофіційно опублікували правильні відповіді до ЗНО 2020 з української мови та літератури 16:31 Інфографіка
Робітники харківського "Електроважмашу" знову звертаються до Зеленського за допомогою 08:54
Держава втратить понад 9 млрд гривень на різкому підвищенні акцизів, - дослідження 12:03
Незаконні юридичні дії Артема Ситника пов'язані з економічними інтересами щодо моєї компанії, - Олег Бахматюк послам G7 12:32
В Києві 150 працівників особового складу шукали зниклого 9-річного хлопчика. Дитина наразі в безпеці, - Андрій Крищенко 12:28
більше новин
В мережі неофіційно опублікували правильні відповіді до ЗНО 2020 з української мови та літератури 16:31 Інфографіка
Київ посилив карантин: кафе і розважальні заклади працюватимуть до 22:00 12:24
У Чорному морі зацвіли водорості Фото: Держпродспоживчслужба
Чорне море позеленіло. Біля берегів Одеси через спеку "зацвіли" водорості 15:14
Київ посилив карантин, а Чернівці пом'якшили. Які і де діють обмеження та послаблення 08:31
Іноземці вивели з України понад $11 млрд з початку року 14:01
більше новин
Після одноденного падіння захворюваність коронавірусом знову зростає
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Архів сайту

ok