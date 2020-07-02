Зеленський пропонує Раді звільнити Смолія

Президент Володимир Зеленський пропонує Верховній Раді звільнити Якова Смолія, який подав у відставку через політичний тиск, з посади голови Національного банку.

Відповідний проєкт постанови № 3772 зареєстрований на сайті Ради 2 липня, передають Українські Новини.

Сам текст постанови поки не доступний для перегляду.

Як повідомляли Українські Новини, 1 липня ввечері стало відомо, що Смолій подав у відставку.

Раніше ЗМІ писали, що депутати від "Слуги народу" хочуть запропонувати Зеленському звільнити голову Нацбанку. Також повідомлялося, що посадовий оклад голови Національного банку Якова Смолія складає 417 285 гривень при середній зарплаті співробітників НБУ в 30 590 гривень.

Підрив НБУ був би великим кроком назад: посли G7 відреагували на заяву Смолія про відставку.

А в кінці травня 2020 року голова Національного банку Яків Смолій заявляв, що розраховує зберегти дану посаду до закінчення терміну своєї каденції в 2025 році.

Раніше Українські Новини повідомляли, що НБУ розраховує отримати транш від МВФ у кінці весни.