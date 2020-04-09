Глава НБУ Смолій заробляє більше 400 тис. гривень на місяць

У той час як визначена максимальна сума зарплати, яку можуть враховувати при призначенні пенсії, посадовий оклад голови Національного банку Якова Смолія становить 417 285 гривень при середній зарплаті співробітників НБУ в 30 590 гривень.

Про це Українським Новинам повідомила прес-служба НБУ.

У прес-службі зазначили, що працівники Національного банку згідно з Законом України "Про державну службу" не є державними службовцями, і на них не поширюються норми цього закону, зокрема щодо оплати праці і формування посадових окладів державних службовців.

Заробітна плата працівникам НБУ сплачується не з Державного бюджету, а з коштів Національного банку, який є незалежним органом, який не вимагає відрахувань із державного бюджету і здійснює видатки, в тому числі, на оплату праці персоналу, у рамках власного затвердженого кошторису адміністративних витрат.

Політика винагороди працівників Національного банку базується на результатах аналізу заробітних плат релевантного ринку праці.

Форми оплати праці працівників Національного банку затверджує правління Національного банку.

Згідно ст. 15 Закону України "Про Національний банк України" заробітна плата голови НБУ та його заступників встановлюється у відповідності з Методикою визначення заробітної плати голови НБУ та його заступників, яка затверджується Радою Національного банку.

Виходячи з даної методики, заробітна плата голови НБУ та його заступників встановлюється у вигляді посадових окладів.

Так, посадовий оклад глави НБУ встановлюється на рівні не вище середньоринкового розмір медіани фіксованої заробітної плати голів правлінь банків України.

Розміри посадових окладів заступників голови НБУ визначаються із застосуванням понижуючих коефіцієнтів від посадового окладу голови НБУ.

Згідно зі штатним розписом станом на 01.04.2020 членам правління Національного банку встановлені наступні посадові оклади: голові Національного банку - 417 285 гривень; першому заступнику голови – 375 557 гривень; заступникам голови – 354 692 гривень.

Останній раз заробітна плати голови НБУ та його заступників переглядалася в липні 2019 (в минулий раз - у 2017 році).

Відповідно, з тих пір розміри посадових окладів не змінювалися.

Середня заробітна плата працівників Національного банку в 2019 році склала 30 590 гривень.

У першому кварталі цього року розміри заробітної плати працівників Національного банку не переглядалися, середній розмір заробітної плати не змінювався.

Як повідомляли Українські Новини, Кабінет Міністрів пропонує до кінця 2020 року скоротити наполовину зарплату чиновникам, одержують більше 47 тис. гривень, та зменшити на 30% зарплату і винагороду керівникам і членам наглядових рад держпідприємств і держкомпаній.

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