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30 червня 2020, вівторок, 20:29 6
Політика 2020-06-30T21:15:02+03:00
Українські Новини
Депутати від "Слуги народу" хочуть запропонувати Зеленському звільнити голову Нацбанку, — ЗМІ

Депутати від "Слуги народу" хочуть запропонувати Зеленському звільнити голову Нацбанку, — ЗМІ

Кира Молчанова
НБУ, Нацбанк, Слуга народу, Яків Смолій, Володимир Зеленский
Годинник на будівлі НБУ
Годинник на будівлі НБУ

Відставка голови Національного Банку України Якова Смолія, який планує очолювати Нацбанк до 2025 року вже обговорювалася у Верховній Раді, і тепер депутати від "Слуги народу" хочуть запропонувати Президенту України Володимиру Зеленському звільнити голову НБУ.

Про це повідомляє видання "#Букви", яке опублікувало фотографію листування депутатів в чаті "Dream Team Слуга народу".

"Наша група першою зустрічатиметься з президентом (Володимир Зеленський) завтра о 17:00. Пропоную обговорити питання заздалегідь ", — сказано в першому повідомленні.

На що один з учасників чату запропонував обговорити із Зеленським звільнення голови Національного банку України Якова Смолія.

"НБУ — звільнення голови. СБУ — безпрецедентні повноваження, які зараз вписуються в законопроект СБУ профільним комітетом (безперешкодний доступ до ...)", — сказано в повідомленні.

Фото: Богдан Бортаков, # Букви

Наприкінці квітня клька депутатів з фракції "Слуга народу" ппропонували запросити на засідання парламенту голови Національного банку Якова Смолія, щоб дати оцінку його роботі.

Раніше повідомлялося, що посадовий оклад голови Національного банку Якова Смолія становить 417 285 гривень при середній зарплаті співробітників НБУ 30 590 гривень.

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