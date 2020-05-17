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17 травня 2020, неділя, 17:23 6
Політика 2020-05-17T18:00:01+03:00
Українські Новини
Смолій розраховує очолювати Нацбанк до 2025 року

Смолій розраховує очолювати Нацбанк до 2025 року

Надежда Комендантова
НБУ, Нацбанк, Яків Смолій
Яків Смолій.
Яків Смолій.

В той час, як НБУ розраховує отримати транш від МВФ в кінці травня - початку червня, голова Національного банку Яків Смолій розраховує зберегти дану посаду до закінчення терміну своєї каденції в 2025 році.

Про це він сказав в інтерв'ю ВВС, передають Українські Новини.

"Для голови Національного банку закон передбачає термін каденції 7 років, і є вичерпний перелік підстав, на підставі яких може бути змінено глава НБУ. Голова Національного банку призначається і звільняється за поданням Президента, а затверджується Верховною Радою. У мене термін каденції завершується в 2025 році. Тобто ще є час і багато завдань, які ми повинні здійснити", - сказав він.

Як повідомляли Українські Новини, 15 березня Верховна Рада призначила Якова Смолія на посаду голови Національного банку.

Тим часом, глава НБУ Смолій заробляє більше 400 тис. гривень на місяць.

Рада Національного банку визнав неефективними дії правління Нацбанку з реалізації валютно-курсової політики.

Нагадаємо, у вересні НАБУ відкрило справу проти Смолія за фактом декларування недостовірної інформації, але після Національне антикорупційне бюро засекретив будь-яку інформацію щодо розслідування, а близько тисячі "помаранчевих жилетах" вимагають у НБУ відсторонення Смолія.

 

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