Глава Нацбанку Смолій подав у відставку через політичний тиск

Голова Національного банку України Яків Смолій подав заяву про звільнення за власним бажанням, хоча раніше заявляв, що розраховує бути на своїй посаді до 2025 року.

Про це йдеться в повідомленні Нацбанку, передають Українські Новини.

"Сьогодні Голова Національного банку України Яків Смолій написав і подав Президенту України заяву про звільнення у зв'язку з відставкою за власним бажанням", - сказано в ньому.

За словами Смолія, систематичне політичний тиск робить неможливим виконання обов'язків.

"Протягом тривалого часу на Національний банк України здійснюється систематичне політичний тиск. Це робить неможливим ефективне виконання мною як Головою покладених на мене обов'язків керівництва діяльністю Національного банку та взаємодію з іншими державними органами. Своєю відставкою я хочу застерегти від подальших спроб підірвати інституційні основи центрального банку в Україні", - заявив Яків Смолій.

Нагадаємо, раніше ЗМІ писали, що депутати від "Слуги народу" хочуть запропонувати Зеленському звільнити голову Нацбанку. Також повідомлялося, що посадовий оклад голови Національного банку Якова Смолія становить 417 285 гривень при середній зарплаті співробітників НБУ в 30 590 гривень.