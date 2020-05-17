НБУ розраховує отримати транш від МВФ у кінці травня - на початку червня

Національний банк розраховує отримати перший транш від Міжнародного валютного фонду (МВФ) в кінці травня - перший тиждень червня в той час, як керівник Офісу Президента Андрій Єрмак зазначає повне виконання Україною всіх умов МВФ для нової програми співпраці.

Про це голова Національного банку Яків Смолій сказав в інтерв'ю ВВС, передають Українські Новини.

"Зараз я не можу сказати про МВФ, але міжнародні партнери і фінансові організації вже схвально відреагували на ухвалення закону (про заборону повертати неплатоспроможні банки колишнім власникам). Думаю, що МВФ також не забариться. Ми вже маємо зареєстровані в парламенті постанови, представлені депутатами, які блокують підписання цього закону головою Верховної Ради і Президентом. Тобто, є кілька днів, після чого депутати мають визначитися і проголосувати, по-моєму, за скасування цих постанов. Це дозволить спікеру підписати закон і відправити його на підпис президенту", - сказав він.

За словами Смолія, це може бути наступного тижня, оскільки депутати прийняли рішення, що вони вже виходять з карантину і переходять в нормальний режим роботи, без позачергових засідань.

"Відповідно, після підписання закону Президентом буде оголошено засідання ради директорів МВФ. У місії, яка працювала в Україні, готові всі документи, вони їх передадуть на засідання "борда". "Борд" прийме рішення. Після того, як рішення буде прийнято, до перерахування першого траншу може бути один-два дні. тобто, якщо розкласти всі тимчасові рамки, то ми можемо ще в травні отримати перший транш. Або перший тиждень червня. Я завжди беру трохи запасу, щоб мої припущення виправдалися", - сказав він.

За словами Смолія, протягом 2020-2021 років обсяг фінансування від МВФ не зміниться.

"Тобто та сума, яку ми мали отримати за програмою розширеного фінансування за два роки, і сума, яка буде в програмі stand-by, будуть однаковими. Це приблизно 5 млрд доларів. Про транші я поки не готовий сказати, але думаю, що вони будуть рівномірно розподілені за роками. У цьому році це може бути за квотою приблизно 3,5 млрд доларів і 1,5 млрд доларів в наступному році. і програма розширеного фінансування, і програма stand-by відкривають двері для отримання додаткового фінансування від Світового банку, Європейської комісії та урядів Канади і Японії. Якщо це скласти докупи, то може бути близько 6-6,5 млрд доларів тільки в цьому році", - зазначив він.

За словами Смолія, за попередньою домовленістю, всі суми, які обговорювалися з МВФ та іншими донорами, будуть спрямовані до державного бюджету на покриття дефіциту.

"Тобто, якщо в попередні роки частину коштів йшла Міністерству фінансів, а інша - НБУ в міжнародні резерви, то за цією програмою все піде на покриття дефіциту. Хоча формально це фінансування буде враховано і в резервах, тому за його рахунок ми очікуємо зростання резервів до 27,3 млрд доларів в цьому році", - зазначив він.

Як повідомляли Українськi Новини, Міністерство фінансів розраховує отримати перший транш від МВФ 1,75 млрд доларів до кінця травня.

Раніше МВФ призначив главою місії в Україні Голлар замість ван Родена.