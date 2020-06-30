Кількість областей, які не готові до пом'якшення карантину, збільшилася

У той час, як ВООЗ відправить у Китай комісію з метою пошуку джерела коронавірусу, станом на 30 червня Київ і 13 областей не відповідають новим критеріям для пом'якшення карантину, які почали діяти з 22 червня; у порівнянні з даними на 29 червня Чернівецька область знову визнана такою, що не відповідає критеріям.

Про це йдеться в повідомленні Міністерства охорони здоров'я, передають Українські Новини.

Критерію заповнювання ліжок у лікарнях, які приймають хворих на коронавірусну інфекцію (визначений як не більше 50%), не відповідає Закарпатська область (71,08%).

Показником охоплення тестуванням (не менше 24 на 100 тис. населення) не відповідають Донецька (22,21), Луганська (21,90) та Чернігівська (16,94) області.

Показником частки позитивних результатів тесту методом полімеразної ланцюгової реакції (не більше 11%) не відповідають Волинська (21,33%), Закарпатська (16,42%), Івано-Франківська (11,48%), Львівська (14,66%), Рівненська (20,28%), Харківська (11,57%), Хмельницька (13,63%) та Чернівецька (11,54%) області.

Критерію динаміки захворюваності у порівнянні з попереднім тижнем (не більше 10%) не відповідають Волинська (10,39%), Івано-Франківська (10,29%), Київська (19,17%), Одеська (26,91%), Харківська (26,36%), Хмельницька (47,51%) області, а також Київ (30,13%).

У Києві заповненість складає 41,30%, кількість тестувань на 100 тис. населення - 93,62, частка позитивних ПЛР-тестів - 5,00%.

Як повідомляли Українські Новини, 29 червня кількість хворих на коронавірусну інфекцію (COVID-19) у Києві збільшилася на 57 осіб до 5 037 у порівнянні з минулою добою.

Також у п'яти областях України не виявили коронавірус за минулу добу.