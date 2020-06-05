Єврокомісія закликала Європу відкрити кордони до кінця червня

Європейська комісія закликає країни Євросоюзу відкрити свої кордони до кінця червня в той час як багато країн уже почали відкривати для туристів сезон.

Про це заявила єврокомісар з питань внутрішніх справ Юлва Йоханссон, передає ВВС.

Єврокомісар вважає, що пік епідемії коронавірусу пройшов, та динаміка ситуації в багатьох країнах швидко поліпшується, тому країни Євросоюзу можуть "видихнути спокійно".

"Ми дуже близько підійшли до ситуації, коли ми маємо зняти всі внутрішні прикордонні обмеження та прикордонні перевірки", - сказала Йоханссон, додавши, що "гарною датою має стати кінець червня".

Єврокомісар сказала, що вона рада бачити, що члени ЄС вже послаблюють прикордонний контроль.

ЄС проводить велику різницю між внутрішніми і зовнішніми кордонами: йдеться не про зняття контролю для мандрівників, що не входять в ЄС, які прибувають в блок.

Як повідомляли Українські Новини, прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що Україна має намір відкрити кордони через 30 днів після відкриття їх європейськими сусідами.

Також в червні Кіпр відновить авіасполучення.