Перевалило за тисячу: в Україні новий антирекорд з захворюваності на коронавірус

25 червня кількість виявлених випадків захворювання на COVID-19 в Україні збільшилася на 1 109 до 41 117, кількість померлих від захворювання - на 19 осіб до 1 086 порівняно з попередньою добою, при цьому кількість нових випадків збільшилася на 11,6%, кількість нових летальних випадків - на 18,8%.

Про це сказано в повідомленні Центру громадського здоров'я, передають Українські Новини.

Згідно з ним, станом на ранок 26 червня в Україні 41 117 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 1 086 летальних, 18 299 пацієнтів одужали.

За добу зафіксовано 1 109 нових випадків, одужала 541 людина, померли 19 осіб.

Таким чином, 25 червня показник нових хворих за добу був більшим, ніж тих, хто одужав - 1 109 проти 541.

Кількість нових випадків захворювання 25 червня становила 2,8% від загальної кількості захворілих на 24 червня.

Кількість активних хворих (хворі без урахування одужали і померлих) на ранок 26 червня становила 21 732 людини, що на 2,6% більше порівняно з попередньою добою.

За весь час епідемії найбільше випадків інфікування виявлено у Львівській області (4 836) у Києві (4 726) і Чернівецької області (4 582).

Наразі коронавірусна хвороба виявлена:

Вінницька область — 1788 випадків;

Волинська область — 2096 випадків;

Дніпропетровська область — 1081 випадок;

Донецька область — 412 випадків;

Житомирська область — 1366 випадків;

Закарпатська область — 2547 випадків;

Запорізька область — 561 випадок;

Івано-Франківська область — 2217 випадків;

Кіровоградська область — 640 випадків;

м. Київ — 4726 випадків;

Київська область — 2419 випадків;

Львівська область — 4836 випадків;

Луганська область — 76 випадків;

Миколаївська область — 384 випадки;

Одеська область — 1529 випадків;

Полтавська область — 304 випадки;

Рівненська область — 3364 випадки;

Сумська область — 284 випадки;

Тернопільська область — 1857 випадків;

Харківська область — 1993 випадки;

Херсонська область — 190 випадків;

Хмельницька область — 724 випадки;

Чернівецька область — 4582 випадки;

Черкаська область — 627 випадків;

Чернігівська область — 514 випадків.

Як повідомляли Українські Новини, обов'язкову самоізоляцію для іноземців скасували за умови негативного тесту на коронавірус.

Також за минулу добу в двох областях України не виявили коронавірусу.