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26 червня 2020, пʼятниця, 09:26 21
Суспільство 2020-06-26T09:40:12+03:00
Українські Новини
Перевалило за тисячу: в Україні новий антирекорд з захворюваності на коронавірус

Перевалило за тисячу: в Україні новий антирекорд з захворюваності на коронавірус

Анна Рудык
Коронавірус, Covid-19, Пандемія коронавірусу, статистика коронавірусу, Динаміка COVID-19, Кількість хворих за добу, Пандемія в Україні
Карантин. Фото. Pixabay
Карантин. Фото. Pixabay

25 червня кількість виявлених випадків захворювання на COVID-19 в Україні збільшилася на 1 109 до 41 117, кількість померлих від захворювання - на 19 осіб до 1 086 порівняно з попередньою добою, при цьому кількість нових випадків збільшилася на 11,6%, кількість нових летальних випадків - на 18,8%.

Про це сказано в повідомленні Центру громадського здоров'я, передають Українські Новини.

Згідно з ним, станом на ранок 26 червня в Україні 41 117 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 1 086 летальних, 18 299 пацієнтів одужали.

За добу зафіксовано 1 109 нових випадків, одужала 541 людина, померли 19 осіб.

Таким чином, 25 червня показник нових хворих за добу був більшим, ніж тих, хто одужав - 1 109 проти 541.

Кількість нових випадків захворювання 25 червня становила 2,8% від загальної кількості захворілих на 24 червня.

Кількість активних хворих (хворі без урахування одужали і померлих) на ранок 26 червня становила 21 732 людини, що на 2,6% більше порівняно з попередньою добою.

За весь час епідемії найбільше випадків інфікування виявлено у Львівській області (4 836) у Києві (4 726) і Чернівецької області (4 582).

Наразі коронавірусна хвороба виявлена:

  • Вінницька область — 1788 випадків;
  • Волинська область — 2096 випадків;
  • Дніпропетровська область — 1081 випадок;
  • Донецька область — 412 випадків;
  • Житомирська область — 1366 випадків;
  • Закарпатська область — 2547 випадків;
  • Запорізька область — 561 випадок;
  • Івано-Франківська область — 2217 випадків;
  • Кіровоградська область — 640 випадків;
  • м. Київ — 4726 випадків;
  • Київська область — 2419 випадків;
  • Львівська область — 4836 випадків;
  • Луганська область — 76 випадків;
  • Миколаївська область — 384 випадки;
  • Одеська область — 1529 випадків;
  • Полтавська область — 304 випадки;
  • Рівненська область — 3364 випадки;
  • Сумська область — 284 випадки;
  • Тернопільська область — 1857 випадків;
  • Харківська область — 1993 випадки;
  • Херсонська область — 190 випадків;
  • Хмельницька область — 724 випадки;
  • Чернівецька область — 4582 випадки;
  • Черкаська область — 627 випадків;
  • Чернігівська область — 514 випадків.

Як повідомляли Українські Новини, обов'язкову самоізоляцію для іноземців скасували за умови негативного тесту на коронавірус.

Також за минулу добу в двох областях України не виявили коронавірусу.

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