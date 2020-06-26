Перевалило за тисячу: в Україні новий антирекорд з захворюваності на коронавірус

25 червня кількість виявлених випадків захворювання на COVID-19 в Україні збільшилася на 1 109 до 41 117, кількість померлих від захворювання - на 19 осіб до 1 086 порівняно з попередньою добою, при цьому кількість нових випадків збільшилася на 11,6%, кількість нових летальних випадків - на 18,8%. Про це сказано в повідомленні Центру громадського здоров'я, передають Українські Новини. Згідно з ним, станом на ранок 26 червня в Україні 41 117 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 1 086 летальних, 18 299 пацієнтів одужали. За добу зафіксовано 1 109 нових випадків, одужала 541 людина, померли 19 осіб. Таким чином, 25 червня показник нових хворих за добу був більшим, ніж тих, хто одужав - 1 109 проти 541. Кількість нових випадків захворювання 25 червня становила 2,8% від загальної кількості захворілих на 24 червня. Кількість активних хворих (хворі без урахування одужали і померлих) на ранок 26 червня становила 21 732 людини, що на 2,6% більше порівняно з попередньою добою. За весь час епідемії найбільше випадків інфікування виявлено у Львівській області (4 836) у Києві (4 726) і Чернівецької області (4 582). Наразі коронавірусна хвороба виявлена: Вінницька область — 1788 випадків; Волинська область — 2096 випадків; Дніпропетровська область — 1081 випадок; Донецька область — 412 випадків; Житомирська область — 1366 випадків; Закарпатська область — 2547 випадків; Запорізька область — 561 випадок; Івано-Франківська область — 2217 випадків; Кіровоградська область — 640 випадків; м. Київ — 4726 випадків; Київська область — 2419 випадків; Львівська область — 4836 випадків; Луганська область — 76 випадків; Миколаївська область — 384 випадки; Одеська область — 1529 випадків; Полтавська область — 304 випадки; Рівненська область — 3364 випадки; Сумська область — 284 випадки; Тернопільська область — 1857 випадків; Харківська область — 1993 випадки; Херсонська область — 190 випадків; Хмельницька область — 724 випадки; Чернівецька область — 4582 випадки; Черкаська область — 627 випадків; Чернігівська область — 514 випадків. Як повідомляли Українські Новини, обов'язкову самоізоляцію для іноземців скасували за умови негативного тесту на коронавірус. Також за минулу добу в двох областях України не виявили коронавірусу.