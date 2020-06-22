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22 червня 2020, понеділок, 09:50 21
Транспорт 2020-06-22T12:15:03+03:00
Українські Новини
Ryanair відновив польоти в Україну. У Київ прибув літак з Мадрида

Ryanair відновив польоти в Україну. У Київ прибув літак з Мадрида

Елизавета Кесельман
Ryanair, Мадрид, Авіапереліт, пом'якшення карантину
Ryanair. Фото: ryanair.com
Ryanair. Фото: ryanair.com

Ірландський лоукостер Ryanair відновив рейси в Україну після тривалої паузи через коронавірус. 21 червня в аеропорт "Бориспіль" прибув перший рейс з Мадрида. Про це сказано в повідомленні прес-служби авіакомпанії в Telegram.

"Вперше після послаблення карантину, в аеропорт "Бориспіль" прилетів літак з Мадрида. Ввечері до Києва запланований ще один рейс Ryanair із Барселони", — сказано в повідомленні.

Скріншот: t.me/s/ryanairnewsСкріншот: t.me/s/ryanairnews

В лоукостері також зазначили, що Мадрид, Барселона і Берлін — це поки єдині рейси до Києва, які є в розкладі лоукост Ryanair на червень.

З 1 липня авіакомпанія відновить понад 20 маршрутів з України.

Як повідомляли Українські Новини, Італія продовжила дозвіл для Ryanair на польоти в Україну до кінця осені.

Крім того, Ryanair назвали терміни повернення грошей за скасовані рейси, , а також заборонили черги в туалети під час польоту.

Тим часом, Wizz Air відновила польоти в 6 країн з Києва, тоді як МАУ закрила продаж квитків до 1 серпня і розповіла, скільки рейсів буде виконано до 1 липня.

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