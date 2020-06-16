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16 червня 2020, вівторок, 07:00 9
Медицина 2020-06-16T08:00:02+03:00
Українські Новини
МОЗ поділив країни з коронавірусом на 2 категорії. Що означає "зелений" та "червоний" зони

МОЗ поділив країни з коронавірусом на 2 категорії. Що означає "зелений" та "червоний" зони

Ирина Николенко
МОЗ, Обсерваторія, самоізоляція, країни зеленої зони, країни червоної зони
МОЗ розділив країни на 2 зони. Фото: pixabay
МОЗ розділив країни на 2 зони. Фото: pixabay

Міністерство охорони здоров'я вирішило зробити списки країн, розділивши їх за епідеміологічною ситуацією на "червону" і "зелену" зони. Іноземці, які прибуватимуть в Україну з "червоної зони", мають піти на обсервацію або самоізоляцію, передають Українські Новини.

Що означають "зелена" і "червона" зони

"Червона зона" – це ті країни, в яких епідеміологічна ситуація гірша, ніж в Україні. "Зелена зона" – ті країни, в яких ситуація така ж або краще.

Пасажири, які прибули з "червоної зони" в Україну, мають пройти 14-денну самоізоляцію або обсервацію, пасажири з "зеленої зони" не будуть потребувати в самоізоляції.

Визначення "червоної" зони залежить від показника кількості активних захворювань на 100 тис. населення, який встановили в співвідношенні 40 на 100 тис.

Країни "червоної" зони

В "червону зону" потрапили країни, де захворюваність на коронавірусну інфекцію перевищує 40 активних хворих на 100 тис. населення.

До країн цієї зони віднесені 50 країн, у тому числі Катар, Швеція, Великобританія, США, Бельгія, Білорусь, Нідерланди, Росія, Іспанія, Молдова, Португалія, Франція, Канада, Італія.

Країни "зеленої" зони

До країн "зеленої зони" віднесені Польща, Ізраїль, Іран, Єгипет, Туреччина, Чехія, Болгарія, Естонія, Греція, Латвія, Литва, Індія, Угорщина, Данія, Німеччина.

Також в "зелену зону" входять Австрія, Норвегія, Грузія, Шрі Ланка, Йорданія, Словенія, Туніс, Хорватія, Китай, Чорногорія, Ватикан.

Раніше Українські Новини повідомляли, з 15 червня міжнародний аеропорт "Бориспіль" має намір обслужити 13 міжнародних рейсів з Києва в країни Європи та Азії.

У Міністерстві закордонних справ повідомляють, що багато країн після відкриття кордонів для мандрівників вимагають, щоб туристи проходили 14-денний карантин.

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