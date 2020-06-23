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23 червня 2020, вівторок, 15:57 8
Транспорт 2020-06-23T19:00:03+03:00
Українські Новини
Чеська авіакомпанія відновила рейси з Праги в "Бориспіль"

Чеська авіакомпанія відновила рейси з Праги в "Бориспіль"

Валерия Драгомирова
авіакомпанія, авіарейси, Київ-Прага, Czech Airlines
Літак. Фото: pixabay
Літак. Фото: pixabay

У понеділок, 22 червня, чеська авіакомпанія Czech Airlines відновила регулярні рейси з Праги в аеропорт "Бориспіль", в той час, як авіакомпанія Turkish Airlines заявила про намір відновити рейси зі Стамбула до Києва, Львів і Одесу з 1 липня.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Avianews.

Згідно з оновленим графіком, польоти будуть виконуватися щодня. Час вильоту однаковий для всіх днів тижня.

Рейс вилітатиме з Праги об 11:35 і приземлятиметься в Києві о 14:35. Зворотний переліт з аеропорту "Бориспіль" буде виконуватися о 15:25 з посадкою в столиці Чехії о 16:35. Час в дорозі становитиме близько двох годин.

Czech Airlines стала шостою іноземною авіакомпанією, яка відновила регулярні рейси з аеропорту "Бориспіль".

Пасажирам перед купівлею авіаквитків слід враховувати обмеження на в'їзд в країну призначення і неможливості транзиту через інші аеропорти.

Як повідомляли Українські Новини, аеропорт "Харків" відновив міжнародні рейси. Крім того, МЗС запустило інтерактивну карту для планування подорожей за кордон.

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