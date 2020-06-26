З Києва до Албанії сьогодні вилетів перший чартер із туристами

У той час, як із середини червня Україна запустила перші міжнародні авіарейси, до Албанії сьогодні вилетів перший чартерний рейс після відновлення авіасполучення з іншими країнами світу, всупереч тому, що з початку відновлення польотів 250 пасажирів не змогли вилетіти з України.

Про це зазначається в повідомленні київського аеропорту у Facebook.

"Албанія - перша країна, яка приймає туристів з України. Сьогодні, 26 червня, з аеропорту "Київ" вилетів перший чартерний рейс після відновлення авіасполучення з іншими країнами світу", - йдеться в повідомленні.

Аеропорт "Київ". Фото: Facebook/Kyiv Sikorsky Airport

Як повідомляли Українські Новини, Міжнародний аеропорт "Київ" пояснює велику кількість скасованих рейсів 17 червня заздалегідь внесеним у систему весняно-літнім розкладом авіакомпаній.

Крім того, чеська авіакомпанія Czech Airlines відновила рейси з Праги в "Бориспіль". Згідно з оновленим графіком, польоти будуть виконуватися щодня. Час вильоту однаково для всіх днів тижня.Тим часом МЗС запустив інтерактивну карту для планування подорожей за кордон.