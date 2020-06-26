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26 червня 2020, пʼятниця, 21:56 8
Суспільство 2020-06-27T00:00:02+03:00
Українські Новини
Негода в західних регіонах знищила 120 мостів

Негода в західних регіонах знищила 120 мостів

Валерия Драгомирова
Аваков, повінь, Зеленський, Західна Україна, Зруйновані мости, Затоплені села
Негода в Україні. Фото: Facebook/МВС
Негода в Україні. Фото: Facebook/МВС

У той час, як Зеленський інспектує затоплені села в позичених гумових чоботях, міністр внутрішніх справ Арсен Аваков заявляє, що внаслідок погіршення погодних умов у західних регіонах, де загинули три людини, знищено 120 мостів.

Про це він сказав в ефірі програми "Свобода слова Савіка Шустера", передають Українські Новини.

"Близько 120 мостів знесло. Їх потрібно буде заново робити", - сказав Аваков.

За його словами, зруйновані дороги та інша інфраструктура.

Він додав, що через негоду з'явилася проблема з питною водою в постраждалих регіонах, яку доставляють туди вертольотами.

У постраждалих регіонах працює близько 1 500 поліціянтів і рятувальників.

Як повідомляли Українські Новини, Кабмін виділив 672 млн гривень на ліквідацію наслідків стихії в Західних областях. Внаслідок негоди у 8 областях сталося падіння дерев, підтоплення житлових будинків, вулиць, доріг.

У Зеленського розповіли, як допоможуть із житлом людям, чиї будинки постраждали під час повені. Крім того, Шмигаль призначив відповідальних за ліквідацію наслідків стихії в західних областях.

Тим часом синоптик назвала причини повені на Західній Україні.

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