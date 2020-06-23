підписатися на розсилку
26.65 27.05
29.4 29.95
˟
  • Новини
  • Політика
  • Негода підтопила оселі та дороги. Поліція побоюється мародерства
23 червня 2020, вівторок, 11:45 23
Політика 2020-06-23T14:45:02+03:00
Українські Новини
Негода підтопила оселі та дороги. Поліція побоюється мародерства

Негода підтопила оселі та дороги. Поліція побоюється мародерства

Кира Молчанова
Паводок, Негода, Підтоплення, дощ, Наслідки негоди, сильний вітер, Злива
Ліквідація наслідків негоди. Фото: прес-служба ДСНС
Ліквідація наслідків негоди. Фото: прес-служба ДСНС

Внаслідок негоди, яка залишила без електрики понад дві сотні будинків, у 8 областях сталося падіння дерев, підтоплення житлових будинків, вулиць, доріг.

Про це сказано в повідомленні прес-служби Міністерства внутрішніх справ, передають Українські Новини.

"Внаслідок інтенсивних дощів та поривів вітру 22-23 червня в Івано-Франківській, Чернівецькій, Кіровоградській, Вінницькій, Полтавській, Львівській, Одеській та Рівненській областях сталося падіння дерев, підтоплено значну кількість житлових будинків, господарських будівель, вулиць, автомобільних доріг, пошкоджено покрівлі шкіл, будівель і житлових будинків", — сказано в ньому.

Наголошується, що стався прорив дамби №5 на річці Черемош, довжиною 10 м, а також підмиття підпірної стіни бетонного берегоукріплення автодороги регіонального значення Р-62 "Чернівці — Верховина", протяжністю 50 м (зараз проїзд забезпечений).

Жертв та постраждалих немає.

Підрозділами Державної служби з надзвичайних ситуацій відкачано 4 940 тис. куб. м води.

Всього залучалося 527 осіб і 137 од. техніки, з них від ДСНС 439 представників особового складу та 113 од. техніки.

Правоохоронці проводять роз'яснювальну роботу з населенням областей, налагоджено співпрацю з відповідними службами щодо надання своєчасної допомоги людям.

Вживаються заходи щодо недопущення мародерства.

"В Івано-Франківській області вже кілька днів тривають інтенсивні дощі прогнозуються ще, як мінімум, на два дні. Піднімається рівень води в річках, розливи річок підтоплюють житлові будинки, домогосподарства. У гірській місцевості активізувалися зсувні процеси, які перекривають дороги. ДСНС залучає всі служби взаємодії, дорожні служби, нам допомагає поліція. Залучаємо управління водного господарства та спільними зусиллями з органами влади намагаємося не допустити людських жертв і мінімізувати наслідки стихії", — сказав начальник управління ДСНС в Івано-Франківській області Володимир Чернецький.

Він також зазначив, що на територію області передислоковано вертоліт ДСНС з метою моніторингу, надання допомоги та залучення до рятувальних робіт.

Ліквідація наслідків негоди. Фото: прес-служба ДСНСЛіквідація наслідків негоди. Фото: прес-служба ДСНС

Всюдихід. Фото: прес-служба ДСНСВсюдихід. Фото: прес-служба ДСНС

Рятувальники готують човен. Ліквідація наслідків негоди. Фото: прес-служба ДСНСРятувальники готують човен. Ліквідація наслідків негоди. Фото: прес-служба ДСНС

Як повідомляли Українські Новини, синоптики попереджають, що 23 червня в Україні продовжить вирувати негода у вигляді злив і сильного вітру.

Крім того, 23 червня в Києві мінлива хмарність, вночі місцями невеликий, вдень помірний короткочасний дощ, гроза, вітер північний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +17...+19 градусів, вдень +25...+27 градусів.

Більше новин про: Паводок Негода Підтоплення дощ Наслідки негоди сильний вітер Злива

Негода залишила без світла понад 200 населених пун...
По Львову прокотився потужний ураган: повалені дер...
В Україну йде циклон з погодним "атракціоном": син...
Місцями грози, град і шквальний вітер. Прогноз пог...
В Україні більшість областей не готові до пом'якшення карантину
Після триденного падіння кількість хворих на коронавірус у Києві зросла
Новини
Розчаровані в Зеленскому в основному стали виборцями Бойка, – гендиректор КМІС 14:27
Рейтинг "Слуги народу" і ОПЗЖ впав, рейтинг "Євросолідарності" зріс, — результати опитування 14:21
За рік зменшилася кількість українців, які за автономію ОРДЛО, – "Соцмоніторинг" 14:08
Підозрюваний у вбивстві 7 людей у Житомирській області визнаний осудним 14:02
За два місяці кількість активних хворих на COVID-19 зросла майже вчетверо, — ЦГЗ 13:57
більше новин
Рейдерське захоплення КЕВРЗ: співробітники відмовилися заходити на завод до повернення законного керівництва 11:09
Деркач оприлюднив нову порцію записів розмов "голосів, схожих на Байдена і Порошенка" 16:45
Вибух на Позняках: Віталій Кличко пообіцяв тимчасове житло постраждалим 15:10
Бахматюк вимагає від Венедіктової виконання рішення суду про закриття сфабрикованої справи проти нього 12:09
В.о. голови "УЗ" Іван Юрик намагається витягнути з кишень українців 100 млн шляхом махінацій на тендерах, — ЗМІ 11:20 Документ
більше новин
Рейдерське захоплення КЕВРЗ: співробітники відмовилися заходити на завод до повернення законного керівництва 11:09
3 депутати пропонують Раді ввести штрафи за велику заборгованість за компослуги в 20-50% 08:37
Народні депутати вимагають у Шмигаля звільнити голову космічної агенції Усова 09:15 Документ
Ліквідація наслідків негоди. Фото: прес-служба ДСНС
Негода підтопила оселі та дороги. Поліція побоюється мародерства 11:45
Інна Костиря: Навчання в університетах восени – онлайн не здатен повноцінно замінити традиційне викладання 13:22 Думка
більше новин
В Україні за добу смертність від коронавірусу зросла вдвічі
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Архів сайту

ok