Негода підтопила оселі та дороги. Поліція побоюється мародерства

Внаслідок негоди, яка залишила без електрики понад дві сотні будинків, у 8 областях сталося падіння дерев, підтоплення житлових будинків, вулиць, доріг.

Про це сказано в повідомленні прес-служби Міністерства внутрішніх справ, передають Українські Новини.

"Внаслідок інтенсивних дощів та поривів вітру 22-23 червня в Івано-Франківській, Чернівецькій, Кіровоградській, Вінницькій, Полтавській, Львівській, Одеській та Рівненській областях сталося падіння дерев, підтоплено значну кількість житлових будинків, господарських будівель, вулиць, автомобільних доріг, пошкоджено покрівлі шкіл, будівель і житлових будинків", — сказано в ньому.

Наголошується, що стався прорив дамби №5 на річці Черемош, довжиною 10 м, а також підмиття підпірної стіни бетонного берегоукріплення автодороги регіонального значення Р-62 "Чернівці — Верховина", протяжністю 50 м (зараз проїзд забезпечений).

Жертв та постраждалих немає.

Підрозділами Державної служби з надзвичайних ситуацій відкачано 4 940 тис. куб. м води.

Всього залучалося 527 осіб і 137 од. техніки, з них від ДСНС 439 представників особового складу та 113 од. техніки.

Правоохоронці проводять роз'яснювальну роботу з населенням областей, налагоджено співпрацю з відповідними службами щодо надання своєчасної допомоги людям.

Вживаються заходи щодо недопущення мародерства.

"В Івано-Франківській області вже кілька днів тривають інтенсивні дощі прогнозуються ще, як мінімум, на два дні. Піднімається рівень води в річках, розливи річок підтоплюють житлові будинки, домогосподарства. У гірській місцевості активізувалися зсувні процеси, які перекривають дороги. ДСНС залучає всі служби взаємодії, дорожні служби, нам допомагає поліція. Залучаємо управління водного господарства та спільними зусиллями з органами влади намагаємося не допустити людських жертв і мінімізувати наслідки стихії", — сказав начальник управління ДСНС в Івано-Франківській області Володимир Чернецький.

Він також зазначив, що на територію області передислоковано вертоліт ДСНС з метою моніторингу, надання допомоги та залучення до рятувальних робіт.

Ліквідація наслідків негоди. Фото: прес-служба ДСНС

Всюдихід. Фото: прес-служба ДСНС

Рятувальники готують човен. Ліквідація наслідків негоди. Фото: прес-служба ДСНС

Як повідомляли Українські Новини, синоптики попереджають, що 23 червня в Україні продовжить вирувати негода у вигляді злив і сильного вітру.

Крім того, 23 червня в Києві мінлива хмарність, вночі місцями невеликий, вдень помірний короткочасний дощ, гроза, вітер північний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +17...+19 градусів, вдень +25...+27 градусів.