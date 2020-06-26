На Прикарпатті місцевий житель віддав Зеленському своє взуття

Як повідомляє "Громадське", в 20 годин чути гул вертольота, на якому прилетів Зеленський. Вертоліт облетів село кілька разів. Ще через годину - з-за повороту виїхав кортеж з майже десятка позашляховиків і зупинився біля містка. Президент вийшов, його щільно оточують охоронці.

""Чоботи! Чоботи, - кричить один з охоронців, - Чоботи президенту!" Місцевий швидко знімає свої, віддає, охоронець біжить до президента", — повідомив кореспондент "Громадського".

Відповідні фото візиту Президентом Прикарпаття опублікував Арсен Аваков на своїй сторінці в Twitter.

Арсен Аваков і Володимир Зеленський у Прикарпатті. Фото: Twitter/@AvakovArsen

Так, на одній з фотографій можна побачити Володимира Зеленського в гумових чоботях, що стоїть на мосту поруч з Арсеном Аваковим, який йому щось показує.

В соцмережах активно почали коментувати цю фотографію.

Володимир Зеленський у Прикарпатті. Скріншот: Twitter

Арсен Аваков і Володимир Зеленський у Прикарпатті. Скріншот: Twitter

Володимир Зеленський в Івано-Франківській області. Скріншот: Twitter

Зеленський в Прикарпатті. Фото: Facebook/Чеснокова Юлія Олександрівна

Як повідомляли Українські Новини, в Івано-Франківській області через негоду загинули три людини.

Шмигаль призначив відповідальних за ліквідацію наслідків стихії в західних областях.

Раніше Івано-Франківській області на дорозі між Яремче і Микуличин в результаті негоди зійшов селевий потік. Дорога зруйнована, а проїзд заблокований.