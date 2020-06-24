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24 червня 2020, середа, 22:51 5
Суспільство 2020-06-25T00:15:02+03:00
Українські Новини
Не тільки вирубка лісів: синоптик назвала причини повені на Західній Україні

Не тільки вирубка лісів: синоптик назвала причини повені на Західній Україні

Надежда Комендантова
повінь, Зливи, Погодні катаклізми, повінь на Прикарпатті, Прогноз синоптиків, Проливні дощі
Зруйнована дамба на Прикарпатті. Фото: Курс
Зруйнована дамба на Прикарпатті. Фото: Курс

 У той час, як підтоплення на Заході України перевищує масштаби 2008 року, причиною повеней на Західній Україні, в результаті яких на заході України загинули три людини, затоплені житлові будинки, дороги, повалені дерева, поряд з вирубкою лісів стали потужні затяжні дощі.

Про це повідомила синоптик Наталка Діденко у Facebook.

"У зв'язку зі складною гідрологічною ситуацією на заході України почастішали зловтішні коментарі, що, мовляв, так їм і треба за вирубку лісів. Дійсно, знищують ліси жорстоко, дійсно, деякі місцеві жителі безвідповідально і безсовісно беруть у цьому участь", - написала вона.

Водночас, на думку синоптика, на заході країни вже тривалий час йдуть сильні дощі, у зв'язку з чим грунт так перенасичений вологою, що зриваються селеві потоки, річки виходять з берегів.

Все це призводить до руйнування інфраструктури, знищення людського майна, худоби, смерті людей.

Діденко нагадала, що природа не вічно може затримувати небезпечні процеси, незалежно від лісистості. За її словами, дощі ллють, з невеликими перервами, вже місяць, а паводки і повені для цих районів – явище типове.

Вона нагадала, що в червні 1969 року в басейнах Дністра, Прута, Тиси спостерігався потужний паводок, який вважається найвищим. Подекуди кількість опадів становила 150-250 мм за 24 години (1,5-2,5 місячної норми опадів).

А в травні 1970 року на території Українського Закарпаття сталася сильна повінь, зумовлена інтенсивними дощами, коли рівень води в Тисі підвищився на 5-6 метрів. Тячів тоді затопило, прорвало дамбу, житловий фонд був пошкоджений на 90 відсотків, загинули люди.

Діденко впевнена, "лісів тоді було значно більше".

Вона закликала українців не заганяти всіх людей "у своїй уяві під один дах", а всім, хто зловтішається над людським горем, порадила "озирнутися, забрати недопалок з сухої трави, прибрати автомобіль із паркової зони або дитячого майданчика, не дихати в потилицю сусіду в транспорті" та ін.

Як повідомляли "Українські Новини", внаслідок негоди в 8 областях сталося падіння дерев, підтоплення житлових будинків, вулиць, доріг. В Івано-Франківській області 2 людини загинули і одна вважається безвісти зниклою через негоди в області.

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