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23 червня 2020, вівторок, 17:00 11
Кабмін 2020-06-23T19:00:02+03:00
Українські Новини
Шмигаль призначив відповідальних за ліквідацію наслідків стихії в західних областях

Шмигаль призначив відповідальних за ліквідацію наслідків стихії в західних областях

Валерия Драгомирова
повені в Україні, Стихійне лихо, Західна Україна
Ліквідація наслідків негоди. Фото: прес-служба ДСНС
Ліквідація наслідків негоди. Фото: прес-служба ДСНС

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль доручив міністру екології і природних ресурсів Роману Абрамовскому, голові Державної служби України з надзвичайних ситуацій Миколі Чечеткину та головам обласних державних адміністрацій розробити комплекс невідкладних заходів з ліквідації наслідків негоди в західних областях України.

Про це йдеться в повідомленні пресслужби уряду, передають Українські Новини.

"У рамках підготовки до проведення засідання Денис Шмигаль доручив міністру екології і природних ресурсів Роману Абрамовскому, Голові Державної служби України з надзвичайних ситуацій Миколі Чечеткину, головам обласних державних адміністрацій та іншим відповідальним особам підготувати пропозиції про вжиття невідкладних заходів щодо подолання наслідків стихії на території західних областей України", - йдеться в ньому.

Наголошується, що питання подолання наслідків негоди в західних областях країни будуть розглянуті на позачерговому засіданні Державної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій, яке відбудеться в четвер, 25 червня, під головуванням Шмигаля.

За словами прем'єра, комісія розгляне питання про надання допомоги постраждалим районам.

Наголошується, що очікується підняття рівня води у Дністрі і уряд має намір заздалегідь підготуватися до можливих наслідків.

За інформацією Держнс, інтенсивні опади в останні дні призвели до ускладнення паводкової обстановки в Івано-Франківській, Чернівецькій та Львівській областях.

Найбільш складна ситуація спостерігається на території 12 районів Івано-Франківської області, Вижницькому та Путильському районах Чернівецької області та в Стрийському районі Львівської області.

У повідомленні наголошується, що станом на 11:00 23 червня в 38 населених пунктах Івано-Франківської області підтоплено 43 житлових будинки, 92 домогосподарства, 21 присадибна ділянка понад 5 га сільгоспугідь, також негодою пошкоджено дороги та мости.

В 4 населених пунктах Стрийського району Львівської області підтоплено понад 100 житлових будинків, 3 господарські будівлі, 19 підвальних приміщень та 18 дворів.

У Вижницькому районі Чернівецької області стався прорив дамби №5, в результаті чого підтоплено 28 домогосподарств.

В Івано-Франківській та Чернівецькій областях оголошений "червоний" рівень небезпеки.

Як повідомляли Українські Новини, внаслідок негоди в 8 областях сталося падіння дерев, підтоплення житлових будинків, вулиць, доріг.Крім того, раніше в схожій ситуації опинився Миколаїв: вулиці міста перетворились на річи.

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