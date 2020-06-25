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25 червня 2020, четвер, 15:41 6
Кабмін 2020-06-25T16:20:09+03:00
Українські Новини
На ліквідацію наслідків стихії в Західних областях виділили 672 млн гривень

На ліквідацію наслідків стихії в Західних областях виділили 672 млн гривень

Валерия Драгомирова
Кабмін, Наслідки негоди, Негода на Закарпатті, Негода на Прикарпатті, Негода на Буковині
Негода в Україні. Фото: Facebook/МВС
Негода в Україні. Фото: Facebook/МВС

На ліквідацію наслідків стихії в Західних областях Кабінет Міністрів виділив 672 млн гривень, в той час, як внасдідок негоди уже загинули три людини.

Відповідне рішення було прийнято на засіданні уряду у четвер, передають Українські Новини.

"Прийняти розпорядження щодо виділення коштів з резервного фонду державного бюджету в сумі 672 млн гривень для надання допомоги населенню та проведення першочергових невідкладних аварійно-відновлювальних заходів. Передбачається виділення коштів Івано-Франківській області в сумі 470 млн гривень, Чернівецькій - у сумі 30 млн гривень, Закарпатській - у сумі 30 млн гривень, Львівській - у сумі 10 млн гривень, Держводагентству - у сумі 92 млн гривень, Держлісагентсву - у сумі 30 млн гривень", - сказав Міністр розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства Ігор Петрашко.

Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков також запропонував виділити 82 млн гривень правоохоронним органам.

"За тими ж мотивами виділити 82 млн, з них 41 млн - на ДСНС, 22 - Національну гвардію України, Національну поліцію України - 19 млн для ліквідації наслідків стихії у 5 областях - Львівська, Івано-Франківська, Чернівецька, Тернопільська, Закарпатська", - додав він.

Як повідомляли Українські Новини, Івано-Франківська область виділила 1 млн гривень, Кабінет Міністрів у четвер, на позачерговому засіданні, розгляне виділення 582 млн гривень на ліквідацію наслідків негоди, у той час як внаслідок негоди в 8 областях сталося падіння дерев, підтоплення житлових будинків, вулиць, доріг.

Тим часом, Чернівці очікують піку паводку на річці Прут.

Крім того, через повені на заході України посилки і пенсії можуть доставляти із затримкою.

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